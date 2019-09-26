Лукашенко ответил на вопрос, вернет ли Россия Украине Крым

Источник материала: Tut.by

Во время встречи с украинским журналистами у президента Беларуси Александра Лукашенко спросили, вернет ли Россия Украине Крым. Александр Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем, передает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Мне кажется, нет. Я верю, что, как говорит президент (России. — прим.), этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это говорит и аккуратный спокойный Лавров, и все руководство. Консенсус в российском обществе — нет такого вопроса, где бы россияне так поддерживали власть, как по Крыму, — считает Лукашенко.

— Нет такой силы, которая против желания России может это сделать, — заявил глава государства о вероятности силового или иного возврата Крыма. — Это территория уже России, как они считают или думают о ней. И я не вижу даже в этом направлении каких-то действий. Может быть, когда-то в спокойном ключе, когда изменится политика, может, новое поколение россиян будет у власти — может быть.

По мнению президента, даже если в России придут к власти люди, которые осуждают присоединение Крыма, они не вернут его Украине. «Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама».

Кроме того, президент сомневается в намерениях России вооруженным путем захватить территорию Украины.

— Для того, чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать. — прим.), когда с Крымом была ситуация — одни сутки. Сейчас будет посложнее. И они сами могут решить эту проблему, без нас. Но сразу оговорюсь: сейчас это будет очень сложно. И не только потому, что украинская армия стала армией и накачала мускулы. А потому, что туда вовлечено много мировых игроков. Поэтому попытка России, Беларуси или кого-то захватить Украину — ответ будет мгновенным. Прежде всего со стороны НАТО. Потому что они будут чувствовать для себя серьезную угрозу.

— Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете", — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь не будет создавать России излишнее напряжение или проблемы из-за отношений с Украиной.

— В России их и так сейчас море. Мы не будем создавать России проблемы в связи с взаимоотношениями с Украиной, хотя это и непросто. И вы никогда не почувствуете, что из-за России у вас будут проблемы с нами. Это я вам обещаю. И не только я. И после меня кто-то будет, он не пойдет по этой дороге, потому что она настолько выстроена и вымощена, что свернуть с нее невозможно, это укоренилось в наших отношениях, — заявил президент.

В 2014 году во время визита в Украину Александр Лукашенко заявил, что Крым "сегодня де-факто принадлежит России, де-юре такого решения не было". С тех пор позиция Беларуси по этому вопросу не менялась.