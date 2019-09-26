Про интеграцию, армию, химию между людьми, языках. О чем Лукашенко говорил с украинскими журналистами

Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено. С Порошенко у нас были блестящие отношения. Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся».