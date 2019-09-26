Про интеграцию, армию, химию между людьми, языках. О чем Лукашенко говорил с украинскими журналистами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 сентября встретился с украинскими журналистами. На встречу приехали представители «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», газеты «Правительственный курьер». Беседа продолжалась около трех с половиной часов. Запись эфира показали в эфире телеканала Беларусь 1, а пресс-служба президента опубликовала текст. Выбрали самые яркие цитаты президента.
Про отношения с Украиной. «Украина — важнейший сосед Беларуси, один из главных торгово-экономических партнеров, и именно поэтому отношения с ней всегда были в приоритете. Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной. Наши отношения зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там».
Про отношения с западными партнерами и реакции России. На встречах с представителями США президент заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. «Почему это (развитие взаимодействия Беларуси с западными партнерами. — прим.) должно кого-то напрягать в России. Мы же не дружим с Америкой против России».
Про связь Беларуси, Украины и России. «Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше — Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи».
Про интеграцию с Россией. «Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило». Президент Беларуси задавал вопрос российскому руководству, почему именно сейчас взялись за совершенствование договора о союзе Беларуси с РФ. «Скажу искренне: и я должен, и вы должны их в этом плане понимать. У них не получилось с Украиной. Они считают, что власти Украины очень непорядочно обошлись по отдельным вопросам с россиянами. Когда они думают о Беларуси, конечно, им потерять сегодня Беларусь — смерти подобно. Это еще тяжелее, чем Украина, потому что эти меньше чуть тысячи километров коридор — это под 150 млн тонн грузов туда-сюда перемещается. Больше нет: с Украиной проблемы на юге, весь поток пошел через Беларусь, с балтийскими государствами — там дорог нет таких. Я бы был на месте Путина, я бы тоже был озабочен этой проблемой. И конечно они хотели бы гарантировано привязать Беларусь к России. Я тоже их понимаю. Они не могут потерять Беларусь. Другое дело, как это делается».
О причинах, побудивших Россию заняться ревизией договора о Союзном государстве. «Скажу искренне: и я должен, и вы должны их в этом плане понимать. У них не получилось с Украиной. Они считают, что власти Украины очень непорядочно обошлись по отдельным вопросам с россиянами. Когда они думают о Беларуси, конечно, им потерять сегодня Беларусь — смерти подобно. Это еще тяжелее, чем Украина, поэтому что эти меньше чуть тысячи километров коридор — это под 150 млн тонн грузов туда-сюда перемещается. Больше нет: с Украиной проблемы на юге, весь поток пошел через Беларусь, с балтийскими государствами — там дорог нет таких. Я бы был на месте Путина, я бы тоже был озабочен этой проблемой. И конечно они хотели бы гарантировано привязать Беларусь к России. Я тоже их понимаю. Они не могут потерять Беларусь. Другое дело, как это делается».
Про зависимость от России в поставках сырья и углеводородов. «Но сегодня это не катастрофа. Налоговый маневр подкинули нам. Когда-то мы получали от переработки российской нефти, покупали у них нефть без таможни (у нас таможенный союз, свободная торговля). Но они настояли, чтобы мы, продавая нефтепродукты Украине и другим, часть денег им отдавали. Потом увидели, что это много (остается в распоряжении Беларуси. — прим.). Ввели этот налоговый маневр. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала. Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами. Более того, сейчас дошли до того, что НДПИ забрали, сейчас возвращают НПЗ (российским. — прим.). Нашим заводам не возвращают. И нефть сразу подорожала. Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: «Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть».
Про варианты альтернативных поставок. «Одесса — Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска — через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу. — прим.) к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление — через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств.
Про слухи о присоединении Беларуси к РФ и продлении полномочий Путина. «Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий… И потом, знаете, это как-то слишком мелко, вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека… Слушайте, они найдут десяток вариантов… Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти.
Про неделимую Украину. «Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой».
Про конфликт на востоке Украины. «Война закончится рано или поздно. Главный вопрос, чтобы этот кусок благодатной земли вернулся Украине. Это величайшая ценность». Президент считает, что нужно предпринимать любые попытки вернуть мир. «Я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Да, там надо дать гарантии людям, которые, как они говорят, воюют за свой кусок земли, свою семью. Хотя я считаю, это тоже не вопрос». По его мнению, конфликт необходимо разрешить силами Украины, России и Беларуси. Но пока страны не идут на это, возможно, к урегулированию нужно подключить США.
Про то, могут ли белорусские военные прийти с оружием в Украину. «Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. Они могут появиться там только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим. Мою позицию по войне на востоке (Украины. — прим.) я изложил, не касаясь определенных нюансов. Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получали — я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей».
Про отсутствие у Беларуси и России общей армии. «В Союзном государстве — единая группировка Вооруженных сил в западном направлении, основу которой составляет белорусская армия — 75 тыс. человек. Мы ее сокращаем, доведем, возможно, до 50 тыс. Нам достаточно. Главное — вооружение и мобильность для того, чтобы оборонительные бои вести на территории Беларуси, если нам это понадобится, не дай бог, конечно».
Про поступление оружия из Украины. «Мы вынуждены были усилить охрану границы прежде всего с точки зрения поступления к нам оружия». По словам Александра Лукашенко, в этом году на границе с Украиной было пресечено около 70 попыток провоза оружия — это практически половина от всех случаев на белорусской границе. По его мнению, оружие из Украины могло предназначаться покупателю из другой страны. При этом президент заверил: «Никогда у ваших порядочных людей не будет проблем с пересечением белорусской границы».
Про белорусскую армию. «Мы очень аккуратно выстраиваем свою военную политику и готовы отразить угрозу с любых направлений. Поэтому у нас и армия не такая, как в Украине или России: у нас нет огромных частей, которые могут быть выстроены фронтами, — у нас исключительно мобильные части и территориальная оборона, куда мы можем призвать полмиллиона человек. У нас пока нет потенциальных врагов. У нас упор на мобильные вооруженные силы. Мы производим для них свою технику и уже начали производить свое вооружение. Не хотим ни у кого покупать, потому что опыт Украины показывает: воевали, воевали — снаряды закончились, и потом надо у кого-то будет просить эти снаряды или патроны».
Про новое поколение. Президдент обратил внимание на миролюбивый и независимый характер белорусского народа. Особенно это касается нынешнего молодого поколения белорусов. «Вот это надо учитывать — что люди родились в независимой, суверенной Беларуси. Они не хотят ни с кем конфликтовать. Для них что украинец, что русский — одинаково. Наклонить и поставить на колени — это не с Лукашенко, и это не с белорусским народом. Появилось новое поколение. Эти люди не могут себе позволить сдать Беларусь».
Про предстоящую встречу с Зеленским. «Обещаю, что буду честным и искренним в разговоре. Это моя фишка. Я привык говорить честно. Мы с ним общий язык, гарантирую вам, найдем. Он на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему тоже скажу о своей точке зрения».
Про строительство ракет. Касаясь тем, которые будут обсуждаться в Житомире, Александр Лукашенко отметил, что в любых межгосударственных отношениях есть своя повестка дня. «В этой повестке наших переговоров будет экономика, совместные проекты. Например (это не главное), ракетостроение — для нас это важная тема. Мы сами уже начали строить новую ракету, но у нас не хватает компетенций, опытных людей. Они есть у вас. Нам же не надо межконтинентальную ракету строить. Почему не обсудить этот проект и не дать специалистам поручение на проработку».
Про химию между людьми. «Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, Токаев — президент Казахстана. Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях.
Про отношения с Путиным. «У нас очень добрые отношения. Хотя, хватает и других проблем, которые надо решать. Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено. С Порошенко у нас были блестящие отношения. Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся».
Про транзит власти. «Нет у нас транзита власти, разговоров. Наш президент будет избран только народом». Лукашенко заявил, что не присматривает преемника, а работать будет столько, сколько люди доверят. «И пока есть здоровье. Если нездоров, так нечего сюда лезть. Главное — здоровье и доверие людей. Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно. Мои дети не страдают президентством — ни один, ни второй, ни третий. Они «наелись» моего президентства».
Про языки. «У нас два государственных языка, равный статус белорусского и русского. Это решение референдума. <…> Мы по этому поводу особенно не паримся и не видим большой настороженности… Не хотим сделать яблоком раздора русский язык. Что касается тенденции — да, мы больше говорим на русском, нежели на белорусском». При этом он отметил, что в стране белорусский язык знают практически все, и в последнее время сделано немало для его популяризации.
В конце встречи гости подарили Александру Лукашенко украинскую вышиванку.