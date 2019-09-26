В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом

Интересно, что детский ясли-сад на 150 мест на пересечении ул. Калиновского и пр-та Независимости указан в инвестиционной программе на 2013 год . И на 2012 год тоже. Полтора года назад власти города говорили , что строительство этого детского сада включено в план развития Первомайского района на 2018 год.