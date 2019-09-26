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В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
27.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Напротив «Маяка Минска» ведется активное строительство детского ясли-сада на 150 мест. Планируется, что уже следующей весной дошкольное учреждение образования откроет свои двери.
Интересно, что детский ясли-сад на 150 мест на пересечении ул. Калиновского и пр-та Независимости указан в
Фото: Павел Садовский
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В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
Напротив «Маяка Минска» ведется активное строительство детского ясли-сада на 150 мест. Планируется, что уже следующей весной дошкольное учреждение...
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