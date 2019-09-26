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В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом

27.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Напротив «Маяка Минска» ведется активное строительство детского ясли-сада на 150 мест. Планируется, что уже следующей весной дошкольное учреждение образования откроет свои двери. 

В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом

В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
Так выглядела эта территория в 2018 году. Стрелкой указано расположение строящегося детского сада

Купить квартиру в новостройке в Минске — часто означает смириться с некоторыми неудобствами, в частности с отсутствием необходимых объектов социальной инфраструктуры. Так и произошло с наличием детских садов возле ЖК «Маяк Минска». Однако, возможно, скоро проблема будет решена — сейчас ведется строительство детского ясли-сада на 150 мест на пересечении ул. Калиновского и пр-та Независимости.

В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом

Интересно, что детский ясли-сад на 150 мест на пересечении ул. Калиновского и пр-та Независимости указан в инвестиционной программе на 2013 год. И на 2012 год тоже. Полтора года назад власти города говорили, что строительство этого детского сада включено в план развития Первомайского района на 2018 год.

В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом

Судя по паспорту объекта, строительство началось в мае 2019 года, введение объекта в эксплуатацию планируется во II квартале 2020 года. Заказчик — КУП «УКС Мингорисполкома», подрядчик — Стройтрест №7.

В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
В «Маяке Минска» будет решен вопрос с детскими садами? Во всяком случае один уже строят рядом с комплексом
 
Теги: Минск
 
 
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Напротив «Маяка Минска» ведется активное строительство детского ясли-сада на 150 мест. Планируется, что уже следующей весной дошкольное учреждение...
 
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