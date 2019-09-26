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Мэр Вильнюса попросил у Минска прямой доступ к данным мониторинга среды с БелАЭС

27.09.2019 08:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что попросил посла Беларуси предоставить возможность получать напрямую с БелАЭС данные мониторинга окружающей среды, пишет DELFI.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Шимашюса, на встрече в четверг с новым послом Беларуси Валерием Барановским он еще раз напомнил, что Литва недовольна строительством атомной станции и обеспокоена ее безопасностью, а также попросил предоставить прямой доступ к данным.

— Посол пытался рассказывать, что все с ней хорошо. Я четко информировал, что нам естественным образом не хватает доверия, действительно ли там все хорошо. Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные данные онлайн, постоянно, на месте, а не через какую-то систему информирования, — сказал мэр Вильнюса.

Во время встречи также зашел разговор о сотрудничестве Минска и Вильнюса. Примерно двадцать лет назад был подписан договор о сотрудничестве между столицами Литвы и Беларуси Вильнюсом и Минском, однако, по словам Шимашюса, сейчас никакого сотрудничества нет.

— По правде говоря, поскольку я объявлен в России персоной нон грата, я не уверен, что могу просто приехать в Беларусь. Ясности нет, посол в этой связи не смог ничего прокомментировать. Я также сказал послу, что сотрудничество подчас осложнено очень разным отношением к ценностям, правам человека и демократии, — сказал он.

АЭС скоро запустят, в Литве пройдут учения

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

При этом в Литве тоже готовятся к запуску БелАЭС.

С 1 по 4 октября в Литве запланированы учения, в рамках которых будет смоделирован ядерный или радиологический инцидент на атомной электростанции на территории Беларуси. Цель учений — проверить готовность ответственных органов власти реагировать на гипотетическую катастрофу.

  • 1 октября, в 10.15, будет проведена апробация системы оповещения и информации для населения. Во время проверки будут срабатывать сирены, и жители будут получать короткие оповещения на мобильные телефоны.
  • 2 октября будет смоделирована эвакуация населения. В день учений будет также смоделировано распределение таблеток йода, а также имитация дезактивации, чистки и подготовки оборудования.
  • 3 октября учения будут включать воздушную радиационную разведку, развертывание вертолетов, наземную радиационную разведку и загрязнение окружающей среды.
  • 4 октября МВД Литвы подведет итоги учений. В учениях примут участие зарубежные эксперты и наблюдатели — эксперты из Великобритании, Латвии, Эстонии и Польши. Эксперты представят свои оценки и обсудят недостатки и возможности для улучшения, выявленные в ходе учений.
 
Теги: Минск
 
 
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- Я информировал посла, что если уж они готовятся ввести эту атомную станцию в эксплуатацию, с чем мы совершенно не согласны, то мы бы хотели видеть природоохранные...
 
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