У кого из белорусов получилось войти в топ-500 крупнейших компаний России

Источник материала: Tut.by

Издание РБК опубликовало ежегодный рейтинг 500 крупнейших компаний России. В списке лидеров российского бизнеса, который традиционно возглавил «Газпром», оказалось несколько компаний с «белорусскими корнями».



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В их числе Группа «Содружество», которую создали и владеют граждане Беларуси Александр и Наталья Луценко. По итогам 2018 года выручка компаний группы, занимающихся производством, дистрибуцией и транспортировкой кормов, выросла на 8% и составила 181 млрд российских рублей. Это — 83-й показатель в рейтинге РБК.

В прошлом году владельцы «Содружества», в частности, завершили реализацию крупного инвестиционного проекта в Беларуси. Рядом со Сморгонью они запустили в эксплуатацию крупнейший в стране комплекс по переработке масличных культур и хранению и транспортировке масла и кормов.

Группа «Содружество» на несколько позиций обошла по объему выручки удобренческий холдинг «Уралкалий», который с 174 млрд российских рублей занял в топ-500 90-е место. Одним из акционеров известного на мировом рынке производителя калийных удобрений является компания Rinosco Holding (9,7% в капитале «Уралкалия»), принадлежащая белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку.

Дмитрий Лобяк входит в совет директоров «Уралкалия» и является однокурсником и партнером другого крупного акционера компании и тоже выходца из Минска Дмитрия Мазепина. В сентябре этого года, как сообщали российский СМИ , Rinosco Holding направила требование акционерам «Уралкалия» о выкупе ее пакета акций.

Во второй половине рейтинга (на 277-ой позиции) по итогам прошлого года оказался главный поставщик автомобильной техники «БелАЗ» на российский рынок «Торговый дом «БелАЗ». Владельцами контрольной доли в торговом доме являются сам «БелАЗ-холдинг» и Президентский спортивный клуб. В прошлом году жодинцы и «президентские спортсмены» наторговали на 43 млрд российских рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. На 7% выросла и прибыль ТД «БелАЗ», составившая 1,884 млрд российских рублей.

В топ-500 по итогам прошлого года вошла еще одна компания с «белорусскими корнями», занимающаяся поставками и сервисом «БелАЗов» на российском рынке. 422-е место занял дистрибутор «Белаз-24», выручка которого оказалась почти в два меньше, чем у ТД «БелАЗ» (26 млрд российских рублей), а прибыль в два раза больше (2,717 млрд российских рублей).

Компанией «Белаз-24» , появившейся на российском рынке в 2015 году, согласно ее учредительским документам владеют несколько человек, включая белоруску Елену Лагун.

В «белорусскую пятерку» в рейтинге РБК входит также крупнейший дистрибутор запчастей для легковых и грузовых автомобилей в Восточной Европе — холдинг «Армтек». Компания, у истоков которой стояли белорусы Олег и Вадим Гринкевичи, заработала по итогам 2018 года 24 млрд российских рублей (прирост на 30% по сравнению с прошлым годом) и заняла 449-ю строчку.