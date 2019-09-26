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Минск планирует покупать у Казахстана 3,5 млн тонн нефтепродуктов в год
27.09.2019 09:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь проявила интерес к поставкам нефти и нефтепродуктов из Казахстана в общем объеме порядка 3,5 млн т в год. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов, пишет
— Белорусская сторона проявила интерес не только к поставке нефти, но и к поставке продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут, суммарный объем порядка 3,5 млн тонн в год. Это нефть и нефтепродукты, — сказал Магауов.
Он отметил, что половину из указанного объема может составлять нефть, еще половину — темные нефтепродукты как сырье для нефтепереработки.
— Сейчас мы речь ведем именно о механизме: индикативные балансы, графики поставки, обязательства сторон. То есть регулятивный механизм, чтобы эти поставки были произведены. А коммерческие детали — кто будет продавать, по какой цене — это вопрос следующего этапа, — пояснил вице-министр.
Асет Магауов также рассказал, что Казахстан намерен подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
— В целом текст соглашения, я думаю, согласован между двумя отраслевыми министерствами и «Белнефтехимом». Остались два вопроса. Один из них касается обязательств белорусской стороны по тому, что не будет реэкспорта. Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления, — пояснил вице-министр.
Альтернатива российской нефти
Сейчас Беларусь закупает у России все 18 млн тонн нефти для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке. Вместе с тем Минск периодически заводит разговоры об альтернативной нефти, как только возникают разногласия с Москвой. Вопрос актуализируется с ростом цены на российскую нефть для Беларуси из-за налогового маневра.
Как ранее
Самый свежий пример касался поставок из Ирана, но сейчас это направление не обсуждается из-за санкций. Напомним, в 2017 году в Беларусь были поставлены две партии иранской нефти: на 600 и 800 тысяч баррелей. Поставки осуществлялись танкером до Одессы, затем по железной дороге на Мозырский НПЗ.
В 2010 году во время нефтяного конфликта, возникшего после введения Россией экспортных пошлин на нефть, Беларусь пыталась найти альтернативу российскому сырью в Венесуэле. В итоге был
В 2016 году Беларусь
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Асет Магауов также рассказал, что Казахстан намерен подписать соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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