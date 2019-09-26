Как рискнуть, чтобы вырастить Google. Белорусы помогут Узбекистану сделать ИТ-прорыв

Источник материала: Tut.by

На форуме Digital Uzbekistan объявили о создании при IT-Парке первого в Узбекистане венчурного фонда. Международными партнерами фонда стали такие венчурные игроки как Aleinikov and Partners (Беларусь) QazTech Ventures (Казахстан), Sturgeon Capital (Великобритания), Astron Fund Advisors (Узбекистан), RB Partners (Россия), и Global Venture Alliance (США). Планируется, что международные партнеры фонда будут помогать с оценкой проектов, что обеспечит эффективность и прозрачность работы фонда и расходования средств, рассказал TUT.BY старший партнер юридической фирмы «Алейникови Партнеры» Денис Алейников.



Фото: Facebook Дениса Алейникова

— Когда у нас государство говорит про венчур, то сразу вопрос: как будут расходоваться деньги? Когда они вернутся? Надо честно сразу ответить: возможно, никогда. Вклад в развитие инноваций — это не вклад в банк. Тут не возможно быть уверенным в результате. А если вы вкладываете в создание инноваций и вам гарантируют результат, значит, вас просто дурят — это не инновации, — отметил Алейников.

Эксперт подчеркнул, что без инвестиционного фонда ранних стадий (так называемого посевного фонда) национальная экосистема стартапов не будет развиваться. Соответственно, не вырастет и технологических гигантов.

— Чтобы что-то выросло, нужно сеять. Смертность проектов ранних стадий крайне высока, поэтому в мировой практике созданием посевных венчурных фондов обычно занимается государство. В отличии от венчурных капиталистов государство вкладывается не ради длинного рубля, а ради будущего новых поколений. Если получится проект, в стране будет свой Google, а не получится тоже плюс: появится опыт у молодежи делать свой продукт в технологическом секторе, падать, подниматься и опять делать. То есть, по сути, деятельность таких фондов направлена на взращивание нового поколения технологических предпринимателей, создание будущего страны, нации завтрашнего дня, — рассказал Алейников.

Эксперт полагает, что в Беларуси эту функцию от лица государства мог бы выполнить ПВТ.

— Думаю, многие уже зрелые технологические бизнесы присоединились бы. Но пока наше правовое поле не дает возможности для развития таких инициатив, поэтому поможем чем можем братскому Узбекистану, — сказал он.

Одной из основных задач и направлений деятельности IT-Парка Узбекистана названо именно оказание поддержки начинающим и малым предприятиям в сфере информационных технологий в реализации стартап-проектов на основе венчурного финансирования.

«Как бы мы не пытались развивать стартап-экосистему — IT-проекты без дальнейшего финансирования останутся не полноценно реализованными. В этом плане мы много раз общались с заинтересованными сторонами, как с государственного и частного сектора, так и с международными экспертами, и пришли к выводу, что без создания венчурного Фонда невозможно полноценное динамичное развитие IT-отрасли. Поэтому мы инициировали создание первого венчурного Фонда, который завершит логическую цепочку развития перспективных стартап проектов», — объявил директор IT-Парка Фарход Ибрагимов.

Фонд будет осуществлять инвестиции в венчурные проекты в сфере информационных технологий.

Целевой размер венчурного фонда составляет 10 млн долларов, его участниками будут выступать государственные фонды, международные финансовые институты, зарубежные инвестиционные компании и заинтересованные частные инвесторы.

Инвестиционный фокус в IT-стартап проекты охватывает от предпосевной стадии (pre-seed stage) до стадии роста (early growth stage). Средний размер инвестиций по каждому проекту будет составлять от 25 до 100 тыс. долларов, в зависимости от стадий развития стартап-проектов.

Сфера интересов фонда охватывает все сектора реальной экономики начиная от ArgoTech, E-Gov и заканчивая MedTech, E-commerce, IoT и т.д. Фонд будет рассматривать проекты для инвестирования, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан.

В целях хеджирования инвестиционных рисков, венчурный фонд будет инвестировать в IT-стартап проекты с использованием механизма со-инвестирования в формате 1+1 (matching), то есть при наличии прямого финансового или корпоративного со-инвестора в целевой проект.

Как ранее сообщил в своем Facebook аккаунте Алейников, узбекский IT-Парк и Aleinikov&Partners подписали соглашение согласно которому белорусская компания окажет поддержку в подготовке «дорожной карты» мероприятий по развитию механизмов венчурного финансирования в Узбекистане; будет консультировать по вопросам совершенствования правовых, организационных и экономических основ деятельности IT Парка и примет участие в разработке проектов необходимых нормативных правовых актов Узбекистана с учетом опыта Парка высоких технологий Беларуси.