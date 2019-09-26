﻿ «Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

27.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Строительство квартала «Эмиратс люкс» в ЖК «Минск Мир» вышло на финишную прямую. Большинство домов уже сданы. Во многие из них уже успели заселиться люди. Достроить осталось лишь три жемчужины и самый многоквартирный дом в этом квартале – «Эмиратс Волна». Мы сходили посмотреть, как выглядит сейчас «Минск Мир», и с какими проблемами столкнулись жители «Эмиратс люкс».

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

Первая очередь практически вся раскуплена

«Минск Мир» – многофункциональный комплекс в Минске, застройщиком которого является компания «Дана Холдингз». Строительство осуществляется на месте бывшего аэропорта, в границах улиц Аэродромная, Бpилeвcкaя, Kижeвaтoвa и Южной магистрали. По задумке застройщика, «Минск Мир» – это жилые дома, собственная социальная инфраструктура, парковая зона, деловые кварталы, торговые центры. Будущая площадь комплекса будет составлять 340 гa, на которой запланировано строительство 550 зданий и сооружений.

Жилой комплекс включает в себя 6 кварталов: «Северная Америка», «Азия», «Южная Европа» и, неожиданно, квартал «Мировых танцев», «Чемпионов», а также «Эмиратс люкс». Последний – наиболее интересный, так как его начали строить первым, и он уже практически готов.

Квартал «Эмиратс люкс» состоит из 12 жилых домов и одного многоуровневого паркинга. Хотя автомобили на паркинге будут оставлять все жители «Минск Мира», но на сайте строение относится именно к «Эмиратс люкс». Паркинг уже полностью сдан, однако в отделе продаж «Дана Холдингз» рассказали, что пока не знают, машиноместа будут продавать или сдавать в аренду. Никаких ценников пока тоже нет. Информация должна появиться к середине октября.

Из жилых домов уже полностью сданы: "Марина 1", "Марина 2", "Марина 3", "Марина 4", "Марина 5", "Пальма 1", "Пальма 2" и "Диадема". Сейчас застройщик заканчивает возводить "Жемчужину 1", "Жемчужину 2", "Жемчужину 3" и "Эмиратс Волну", которая состоит из 6 секций.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
Скриншот bir.by
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

В продаже совсем не осталось квартир в обеих Пальмах. В Маринах нет квартир в доме номер 3 и 4. В первой Марине осталась лишь одна свободная четырехкомнатная квартира, в доме номер 2 можно купить двухкомнатную квартиру, и в пятой Марине продается «трешка». В Жемчужине 1 свободны 10 квартир, в Жемчужине 2 – 9, и третьей Жемчужине – 4 квартиры. В Волне не распроданы по одной квартире во второй и четвертой секции. В Диадеме еще 7 квартир ждут своих покупателей. Данные взяты с сайта застройщика 26.09.2019 года.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

Гадят в подъездах и те, у кого есть деньги

Возле Марин можно встретить множество нанятых строителей, которые занимаются отделкой квартир, а также немало жителей этих домов, которые уже успели сделать ремонт и заселиться. Между Мариной 3 и Мариной 2 встречаем Елену, которая в майке перебегает из одного дома в другой.

- У меня маленькая однокомнатная студия, но мне она безумно нравится. Особенно если живешь как я – одна, то просто прекрасно. Я себе ванну не ставила, а установила душ и не нарадуюсь, – рассказывает Елена. - Высокие потолки – 2.75 метра, окна в пол, соседей вообще не слышно. Это либо из-за хорошей звукоизоляции от застройщика, либо… Я просто живу на 18-ом этаже, а на 19-ом уже идут двухуровневые квартиры. Там живут богатые. А надо мной кто-то выкупил вообще все крыло и соединил в одну квартиру. И я чувствую, что хозяева сделали себе дополнительную звукоизоляцию, потому что я их вообще не слышу.

Женщина проживает в третьей Марине, но в свободное время устроилась подработать уборщицей подъезда во второй. И по ее мнению, главный минус «Минск Мира» — это его жильцы.

- Я не знаю, ну вроде же здесь все покупали квартиры, а не государство выдавало за количество детей, и покупали не за маленькие деньги, но в подъезд не зайти. Плевать и, простите меня, испражняться на стены – это в порядке вещей здесь у некоторых. Гадят, но, наверное, они богатые, - делится Елена.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

Возле "Марины 5" с ребенком играют Павел и Настя. Молодая семья арендует здесь квартиру, но уже достаточный срок, чтобы поделиться впечатлениями.

- Все хорошо, вроде бы. Планировка самой квартиры нам очень нравится. Из минусов – шум от строительной техники. Но это временно. Еще один минус – не знаем, как на остальных этажах, но вот на нашем 4-м и 5-м санузел прилегает к стене спальни соседней квартиры. И поэтому мы, когда ложимся спать, слышим все, что происходит у соседей в туалете. Не очень приятно, – делится семья.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

На детской площадке с ребенком гуляет еще одна жительница «Минск Мира» Олеся.

- Мне все нравится. Я живу в «Диадеме», и вообще никаких минусов для себя пока не нашла. Соседи хорошие, планировки отличные, парковок хватает. Все хорошо, - делится женщина.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

Еще одну жительницу "Марины 2" встретили возле парковки. Девушка не захотела назвать свое имя, но расскала о впечатлениях:

- Долго не могла получить ключи. Были "косяки" на приемке, и мне их стали устранять. Устраняли они 2-3 недели. В итоге со стекольщиком я сама договорилась. Контакты мастера дали без проблем. Но с другими недочетами дело затянулось.

Еще одна большая проблема, по словам девушки, это заключение договора с Энергосбытом.

- Вот уже в ноябре будет год, как я живу без договора с Энергосбытом. Никто не может объяснить, почему все затягивается. Вообще много волокиты: землю здесь разделить не могут, мусорки неизвестно кому принадлежат, товарищество собственников разобраться не может.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

Работа сейчас идет и на остальных кварталах жилого комплекса. Где-то практически достраивают высотки, где-то только подготавливают котлован. Дату завершения строительства всех объектов в ЖК «Минск Мир» застройщик не анонсировал.

«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство квартала «Эмиратс люкс» в ЖК «Минск Мир» вышло на финишную прямую. Большинство домов уже сданы. Во многие из них уже успели заселиться люди....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко рассказал, как отложил начало ремонта Мозырского НПЗ из-за уборочной в Украине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика