«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»

Гадят в подъездах и те, у кого есть деньги

Возле Марин можно встретить множество нанятых строителей, которые занимаются отделкой квартир, а также немало жителей этих домов, которые уже успели сделать ремонт и заселиться. Между Мариной 3 и Мариной 2 встречаем Елену, которая в майке перебегает из одного дома в другой.

- У меня маленькая однокомнатная студия, но мне она безумно нравится. Особенно если живешь как я – одна, то просто прекрасно. Я себе ванну не ставила, а установила душ и не нарадуюсь, – рассказывает Елена. - Высокие потолки – 2.75 метра, окна в пол, соседей вообще не слышно. Это либо из-за хорошей звукоизоляции от застройщика, либо… Я просто живу на 18-ом этаже, а на 19-ом уже идут двухуровневые квартиры. Там живут богатые. А надо мной кто-то выкупил вообще все крыло и соединил в одну квартиру. И я чувствую, что хозяева сделали себе дополнительную звукоизоляцию, потому что я их вообще не слышу.

Женщина проживает в третьей Марине, но в свободное время устроилась подработать уборщицей подъезда во второй. И по ее мнению, главный минус «Минск Мира» — это его жильцы.

- Я не знаю, ну вроде же здесь все покупали квартиры, а не государство выдавало за количество детей, и покупали не за маленькие деньги, но в подъезд не зайти. Плевать и, простите меня, испражняться на стены – это в порядке вещей здесь у некоторых. Гадят, но, наверное, они богатые, - делится Елена.