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«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
27.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Строительство квартала «Эмиратс люкс» в ЖК «Минск Мир» вышло на финишную прямую. Большинство домов уже сданы. Во многие из них уже успели заселиться люди. Достроить осталось лишь три жемчужины и самый многоквартирный дом в этом квартале – «Эмиратс Волна». Мы сходили посмотреть, как выглядит сейчас «Минск Мир», и с какими проблемами столкнулись жители «Эмиратс люкс».
Первая очередь практически вся раскуплена
«Минск Мир» – многофункциональный комплекс в Минске, застройщиком которого является компания «Дана Холдингз». Строительство осуществляется на месте бывшего аэропорта, в границах улиц Аэродромная, Бpилeвcкaя, Kижeвaтoвa и Южной магистрали. По задумке застройщика, «Минск Мир» – это жилые дома, собственная социальная инфраструктура, парковая зона, деловые кварталы, торговые центры. Будущая площадь комплекса будет составлять 340 гa, на которой запланировано строительство 550 зданий и сооружений.
Жилой комплекс включает в себя 6 кварталов: «Северная Америка», «Азия», «Южная Европа» и, неожиданно, квартал «Мировых танцев», «Чемпионов», а также «Эмиратс люкс». Последний – наиболее интересный, так как его начали строить первым, и он уже практически готов.
Квартал «Эмиратс люкс» состоит из 12 жилых домов и одного многоуровневого паркинга. Хотя автомобили на паркинге будут оставлять все жители «Минск Мира», но на сайте строение относится именно к «Эмиратс люкс». Паркинг уже полностью сдан, однако в отделе продаж «Дана Холдингз» рассказали, что пока не знают, машиноместа будут продавать или сдавать в аренду. Никаких ценников пока тоже нет. Информация должна появиться к середине октября.
Из жилых домов уже полностью сданы: "Марина 1", "Марина 2", "Марина 3", "Марина 4", "Марина 5", "Пальма 1", "Пальма 2" и "Диадема". Сейчас застройщик заканчивает возводить "Жемчужину 1", "Жемчужину 2", "Жемчужину 3" и "Эмиратс Волну", которая состоит из 6 секций.
В продаже совсем не осталось квартир в обеих Пальмах. В Маринах нет квартир в доме номер 3 и 4. В первой Марине осталась лишь одна свободная четырехкомнатная квартира, в доме номер 2 можно
Гадят в подъездах и те, у кого есть деньги
Возле Марин можно встретить множество нанятых строителей, которые занимаются отделкой квартир, а также немало жителей этих домов, которые уже успели сделать ремонт и заселиться. Между Мариной 3 и Мариной 2 встречаем Елену, которая в майке перебегает из одного дома в другой.
- У меня маленькая однокомнатная студия, но мне она безумно нравится. Особенно если живешь как я – одна, то просто прекрасно. Я себе ванну не ставила, а установила душ и не нарадуюсь, – рассказывает Елена. - Высокие потолки – 2.75 метра, окна в пол, соседей вообще не слышно. Это либо из-за хорошей звукоизоляции от застройщика, либо… Я просто живу на 18-ом этаже, а на 19-ом уже идут двухуровневые квартиры. Там живут богатые. А надо мной кто-то выкупил вообще все крыло и соединил в одну квартиру. И я чувствую, что хозяева сделали себе дополнительную звукоизоляцию, потому что я их вообще не слышу.
Женщина проживает в третьей Марине, но в свободное время устроилась подработать уборщицей подъезда во второй. И по ее мнению, главный минус «Минск Мира» — это его жильцы.
- Я не знаю, ну вроде же здесь все покупали квартиры, а не государство выдавало за количество детей, и покупали не за маленькие деньги, но в подъезд не зайти. Плевать и, простите меня, испражняться на стены – это в порядке вещей здесь у некоторых. Гадят, но, наверное, они богатые, - делится Елена.
Возле "Марины 5" с ребенком играют Павел и Настя. Молодая семья арендует здесь квартиру, но уже достаточный срок, чтобы поделиться впечатлениями.
- Все хорошо, вроде бы. Планировка самой квартиры нам очень нравится. Из минусов – шум от строительной техники. Но это временно. Еще один минус – не знаем, как на остальных этажах, но вот на нашем 4-м и 5-м санузел прилегает к стене спальни соседней квартиры. И поэтому мы, когда ложимся спать, слышим все, что происходит у соседей в туалете. Не очень приятно, – делится семья.
Еще одну жительницу "Марины 2" встретили возле парковки. Девушка не захотела назвать свое имя, но расскала о впечатлениях:
- Долго не могла получить ключи. Были "косяки" на приемке, и мне их стали устранять. Устраняли они 2-3 недели. В итоге со стекольщиком я сама договорилась. Контакты мастера дали без проблем. Но с другими недочетами дело затянулось.
Еще одна большая проблема, по словам девушки, это заключение договора с Энергосбытом.
- Вот уже в ноябре будет год, как я живу без договора с Энергосбытом. Никто не может объяснить, почему все затягивается. Вообще много волокиты: землю здесь разделить не могут, мусорки неизвестно кому принадлежат, товарищество собственников разобраться не может.
Фото: Павел Садовский
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«Вроде не льготникам квартиры давали, но в подъезд на зайти». Как живут люди в первом почти готовом квартале ЖК «Минск Мир»
Строительство квартала «Эмиратс люкс» в ЖК «Минск Мир» вышло на финишную прямую. Большинство домов уже сданы. Во многие из них уже успели заселиться люди....
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