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Тысяча инвесторов приведет миллиарды долларов. В Дубае представили минский международный финансовый центр

27.09.2019 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В международном торговом центре Дубая 25 сентября открылась международная выставка Cityscape Global-2019 — один из крупнейших в мире форумов в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Впервые на этой выставке широко представлена Беларусь как страна с развивающейся экономикой, привлекательная для международных инвестиций и активного туризма. В частности, на выставке презентован проект Dana Holdings, комплекс «Минск — Мир», в составе которого будет возведен Международный финансовый центр Minsk World.

Стенд Dana Holdings на выставке Cityscape Global — 2019 посетил посол Беларуси в ОАЭ Андрей Лученок.

— Не прошло и двух недель с момента проведения этого, как его называют здесь, исторического визиташейха Мухаммеда бен Заид аль-Нахайяна в Минск, эхо о нем раздается до сих пор. Говорят много и, к нашему удовольствию, говорит и деловое сообщество Эмиратов, рассматривая этот визит, как своего рода отмашку на работу с Беларусью. Поэтому ожидаем, что работа будет активная, и надеемся, что ее будет много. Основные направления остаются прежними. Это, прежде всего, торговля — такую задачу ставил глава государства. Товарооборот у нас растет. Торговля услугами, туристическими, образовательными, тоже показывает рост. Безусловно, нам также интересны инвестиции, и Эмираты — это именно та страна, где могли бы об этом говорить и где их искать, — рассказал Лученок.


Андрей Лученок. Фото: пресс-служба компании

Дипломат подчеркнул, что мировой экспофорум в Дубае — это крупнейшее региональное мероприятие, где собираются не только архитекторы, но и инвесторы, и консультанты в сфере недвижимости, поэтому это очень правильное место, чтобы презентовать крупнейший белорусский проект.

— «Дана Холдингз» — первая белорусская компания, которая за долгие годы выставляется на этой выставке. Поможет ли это привлечь инвесторов и заявить о себе как о стране, удобной для ведения бизнеса? Да, поможет. Я полагаю, что это самая правильная площадка для поиска тех людей, которым интересно вложение в Беларусь. Здесь можно и нужно заявить о Беларуси, как о стране, которая интересна для бизнеса, которая является безопасным местом для капитала, с понятными правилами работы, с безопасной средой, — сказал Андрей Лученок.

Генконсул Беларуси в Дубае Игорь Бондарев отметил, что опыт Международного финансового центра Дубая очень интересен для Беларуси.

— Это достаточно новая формация, созданная около 15 лет назад и входящая в десятку самых важных финансовых центров мира. За это время МФЦ Дубая прошел длинный путь и эволюционировал в очень успешный проект. Нам важен этот опыт, поскольку в Беларуси сегодня таких компетенций нет. Предстоит много работы не только с МФЦ Дубая, но и с многими национальными и зарубежными финансовыми институтами, банками, консультантами, чтобы наиболее полно учесть потребности возможных клиентов, сформировать атмосферу доверия к белорусскому проекту, создать правовую среду, которая отражала бы его устойчивость и привлекательность. Управляющий Дубайского Международного финансового центра Эсса Абдулфаттах Казим с большим интересом отнесся к проекту, — отметил Игорь Бондарев.

Беларусь готова замахнуться на создание международного финансового центра. Есть ли шансы?

Презентацию проекта создания Международного финансового центра Minsk World в Дубае провел дэн Омар Савайа — директор консультационной компании McKeartney, специализирующейся на разработке стратегий экономического развития.

— Концепция Международного финансового центра направлена на создание регионального экономического центра от Центральной Европы до Восточной Европы, включая, конечно, страны СНГ. Планируется, что Minsk World станет мостом между инвесторами евразийского региона и стран Евросоюза, — отметил дэн Омар Савайа. — Главная цель — это быть вне конкуренции в мире. Поэтому Minsk World будет стремиться использовать лучший мировой опыт.


Фото: пресс-служба компании

Международный финансовый центр заявлен как всеобъемлющая экосистема, которая включает банковские, финансовые и вспомогательные услуги.

— Когда проект будет полностью запущен, воздействие будет иметь волновой эффект. В том числе ожидается, что сюда придут по крайней мере 1000 инвесторов, которые в совокупности внесут миллиарды долларов в прямые иностранные инвестиции и компании как внутри центра, так и за его пределами. Будет создано не менее 10 тысяч прямых и косвенных рабочих мест, — пояснил эксперт.

Ожидается, что создание МФЦ потребует особой системы льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг. Это потребует принятия определенных законодательных актов со стороны государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Презентацию проекта создания Международного финансового центра Minsk World в Дубае провел дэн Омар Савайа - директор консультационной компании McKeartney,...
 
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