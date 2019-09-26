«Надо заставить всех так работать». Лукашенко похвалил хозяина «Белиты» за развитие колхоза

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко похвалил бизнесмена Виктора Терещенко, основные активы которого — косметические фабрики «Белита-Витэкс», за развитие сельхозпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Это образец того бизнеса, который надо иметь в Беларуси. Надо многопрофильное иметь производство. Тем более у нас это можно», — сказал Лукашенко.

Сельхозпредприятие в деревне Теплень, которое в свое время являлось убыточным и было передано «Витэксу», под грамотным управлением заняло лидирующие позиции в регионе, говорится в сообщении пресс-службы президента. Например, по надоям молока показатели у него на уровне лучших ферм страны — более 10 тонн на одну корову. Заложен яблочный сад, из урожая которого изготавливают соки и чипсы. Налажено производство экстрактов трав, есть пчелопасека. Вместе с производством в поселке развивается и социальная сфера. Построено жилье для работников, объекты инфраструктуры. Средняя зарплата на аграрном производстве составляет 940 рублей.

«Молодцы, предприятие одно из лучших у вас, — похвалил президент. — Вы уже на крепком фундаменте. Знаете, что и как делать. Я часто вас в пример привожу».

«Нужен результат. Взял убыточное хозяйство — сегодня сам радуется», — добавил глава государства. Как пояснил гендиректор «Витэкса» Виктор Терещенко, наладить стабильную работу сельскохозяйственного предприятия помог в том числе опыт Израиля, где побывал руководитель и перенял некоторые технологии.

Александр Лукашенко подчеркнул, что решение о передаче отстающих хозяйств под управление частного бизнеса, принятое 15 лет назад, было верным и сейчас это очевидный факт. «Из тех хозяйств, которые мы когда-то закрепили (волна была), только четыре забрали обратно. А так частники хорошо распорядились этими хозяйствами», — сказал он. Таких хозяйств под управлением столичных частных структур насчитывается около 30. Президент считает, что успешный опыт развития аграрного производства «Витэкса» следует перенимать и другим организациям, которые имеют подшефные хозяйства. «Возьми за пример, — сказал Лукашенко, обращаясь к председателю Мингорисполкома Сиваку. — И заставить всех так работать, как у него».

Президент также потребовал в ближайшее время решить вопрос с оперативным отводом земель для развивающихся сельхозпредприятий. По словам руководителя «Витэкса», эта процедура сейчас слишком длительная. «Надоело уже слушать эти претензии, — ответил на это Лукашенко. — Управляемая страна, а мы не можем решить этот вопрос. Если земля не сельхозназначения, то чего телепаться?» Он поручил разобраться в ситуации и поставить облисполкомы в такие рамки, чтобы они не могли затягивать процесс отвода на срок больше одного месяца.

Недавно заместитель министра промышленности Сергей Гунько сказал , что в ведении промышленных предприятий находятся 29 колхозов. Он отметил, что Минпром — «самый крупный госорган, который имеет свое сельское хозяйство». «Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Минпром должен заниматься стратегическим развитием промышленных предприятий, Министерство сельского хозяйства — стратегическим развитием колхозов, а не перебрасывать их промышленным предприятиям», — сказал чиновник.