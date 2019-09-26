Лукашенко посетил «Вітэкс» и пообещал больше никогда не использовать импортную косметику

Александр Лукашенко 27 сентября посетил в Минске косметическое производство ЗАО «Витекс», отметив высокий уровень ведения бизнеса, удовлетворенность работников предприятия, и дал «зеленый свет» косметике этой марки во всех точках возможного сбыта.

Кроме того, Лукашенко приказал убрать из своего пользования всю импортную косметику, оставив только отечественную.

Во время визита президенту доложили о том, что в минувшем году компания экспортировала продукции на 45 млн долларов. Лукашенко дал высокую оценку развитию компании, которая кроме основной деятельности успешно занимается и сельхозпроизводством (убыточное сельхозпредприятие в деревне Теплень было передано на баланс компании, после чего вышло в лидеры в регионе).

«Возьми за пример. И заставить всех так работать, как у него», - приказал Лукашенко председателю Мингорисполкома. Он также поручил дополнительно поработать над устранением некоторых барьеров, убрать излишний бюрократизм, в частности, в вопросах отвода земли, а также разрешил продавать в одном магазине косметику и продукты в закрытой таре.

Кроме того, Лукашенко пообещал полностью перейти на белорусскую косметику, а продукции «Витекс» и белорусской косметике в целом дал зеленый свет в продажах в любых точках.

«Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он (Виктор Терещенко - глава компании. - прим.) захочет, продавали. Свое надо продавать. У него меньше проблем - экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались», - подчеркнул белорусский президент.

Он отметил, что зарубежная продукция в целом не лучше отечественной. «Все оно примерно одинаковое. Но эта - из местного сырья», - подчеркнул Александр Лукашенко, приказав, чтобы всю имеющуюся у него импортную косметику «повыкидывали», заменив на местную.