Поля пустеют - закрома наполняются

Источник материала: Ивьевский край









Сев озимых зерновых культур в районе превысил 51%, засеяно 5589 из 1269 га. В лидерах филиал "Азот Агро" и КСУП "Субботники", где засеяли 62 и 50% соответственно, отстает КСУП "Юратишки", где засеяли лишь 23% площадей. 675 площадей под сев озимых культур вспахано.

Уборка картофеля составила 44% от общих площадей. Накопано 4272 тонны картофеля при урожайности 275 ц\га (в прошлом году было 222 ц\га). Темпы уборки последнего дня составляют 17,1 ц\га.

Из 1000 га сахарной свеклы убрано 244 га (24%), валовой сбор культуры составил 9654 тонны при урожайности 396 ц\га (в прошлом году урожайность составляла 342 ц\га). В КСУП "Баума" к уборке сахарной свеклы еще не приступали (100 га).

Уборка кукурузы по району составила: 43% - в целом, 47% - на силос. Валовой сбор кукурузы на силос составил 55211 тонн при урожайности 319 ц\га (в прошлом году урожайность составляла 296 ц\га).

Убраны плоды с 83 га, собрано 787 тонн яблок, из которых 308 тонн реализовано.

Посадки кукурузы в филиале "Азот Агро" самые большие - 1800 из всех 4075 га. 33% площадей убрано.

Последние дни уборка кукурузы велась в районе д.Зубковичи, измельченная зеленая масса закладывалась в траншеи на ферме "Тивновичи". Закладку траншей вели механизаторы Виталий Леонидович Кучинский, Александр Иванович Гончарук. На уборке кукурузы трудились комбайнеры Василий Любомирович Эгерд и Иван Казимирович Касперович, трактористы Виктор Вацлавович Васюкевич, Валерий Иванович Шкарин, водитель Николай Николаевич Швайковский.

Первые осенние заморозки пока осенней уборке не помеха.

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.