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Soudal представляет новинку Fix All Turbo

27.09.2019 13:01 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

SOUDAL анонсирует новый продукт в линейке Fix All, клей Fix All Turbo. Сегодня на рынке строительных материалов существует огромное разнообразие клеевых составов для любых целей. В портфолио SOUDAL также представлено много вариантов, в том числе и популярная линейка средств с громким названием Fix All, что означает клеит все, которая состоит из универсального Fix All Flexi, прозрачного Fix All Crystal, супермощного Fix All High Tack, а теперь и новинки, Fix All Turbo, клея-герметика, обеспечивающего очень быструю фиксацию. В чем же преимущества нового продукта от SOUDAL? Когда дело касается ремонта, большинство из нас хочет, чтобы он завершился быстро, но при этом был выполнен качественно и дешево. Зачастую эти три составляющие очень трудно совместить, однако с Fix All Turbo все становится возможным.

Время, необходимое этому суперсоставу для обеспечения прочного крепления, составляет всего 20 минут. Кроме очень быстрой фиксации этот клей обладает целым рядом других преимуществ. Крайне важным параметром является отличная адгезия ко всем! строительным, в том числе и влажным материалам. К бетону, кирпичу, натуральному камню, гипсокартону, дереву, металлу, керамике, а также к большинству популярных пластмасс. К поливинилхлориду, полистиролу, полиакрилам и поликарбонатам.

При этом Fix All Turbo не содержит растворителей, силиконов, изоцианатов, запаха. Он химически нейтрален. Клей устойчив к воздействию слабых кислот, щелочей, растворителей, масел и других веществ. Fix All Turbo идеально подходит и для наружных работ, благодаря стойкости к любым погодным условиям, в том числе и ультрафиолетовому излучению. Его, как и другие продукты линейки Fix All, можно окрашивать любыми красками. Он станет незаменимым решением, когда требуется достичь результата в самые сжатые сроки.

www.soudal.ru
 
 
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SOUDAL анонсирует новый продукт в линейке Fix All, клей Fix All Turbo. Сегодня на рынке строительных материалов существует огромное разнообразие клеевых составов для любых...
 
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