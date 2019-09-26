Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так UltraPly TPO, устойчивая кровельная система, выбранная Toyota для своего завода в Малайзии Компания Toyota Motor уделяет большое внимание устойчивости своих зданий. Компания искала комплексную и высокоэффективную кровельную систему для гидроизоляции крыши...

Компания Toyota Motor уделяет большое внимание устойчивости своих зданий. Компания искала комплексную и высокоэффективную кровельную систему для гидроизоляции крыши площадью 11 тысяч квадратных метров на своем новом производственном объекте в Малайзии. Устойчивое решение также должно было уложиться в сжатые сроки и быть простым в установке. В качестве кровельной системы была выбрана серая мембрана UltraPly TPO от Firestone толщиной 1, 8 миллиметра поверх изоляционных плит Firestone ISO 95 GL из полиизоцианурата. Система индукционной сварки Firestone InvisiWeld использовалась для прикрепления мембраны с обеспечением эстетизации отделки. Было несколько причин выбрать систему кровли UltraPly TPO от Firestone, комментирует дизайнер Джон Нгуи из Nexus Idea Consultancy. Одна из них заключалась в том, что она обеспечивает превосходные водонепроницаемые свойства и дает двадцатилетнюю гарантию на систему после монтажа. Кроме того, изоляционные плиты Firestone ISO 95 GL обеспечивают очень низкое значение U, что помогает снизить энергопотребление на заводе. Осталось сказать, что компания Firestone приняла активное участие в работе выставки Будпрагрэс 2019, успешно завершившейся 27 сентября.www.firestonebpe.com