Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мембраны LOGICROOF ТЕХНОНИКОЛЬ успешно прошли испытания по стандартам ASTM в независимом научно-исследовательском институте Kiwa Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке уже более 25 лет и всегда соблюдает свои обязательства. Высокое качество продукции подтверждается ведущими...

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ работает на строительном рынке уже более 25 лет и всегда соблюдает свои обязательства. Высокое качество продукции подтверждается ведущими международными лабораториями в разных странах мира, что позволяет развивать представленность продукции компании как на российском, так и на зарубежных рынках. Одним из продуктов, экспорт которых стабильно развивается, являются полимерные мембраны LOGICROOF. В географию поставок постоянно добавляются новые страны. Клиентам во всем мире важно знать, что они приобретают качественные материалы. Поливинилхлоридные мембраны LOGICROOF уже имеют подтверждение качества по российским стандартам, европейским и даже китайским. Но ряд стран, в том числе Индия, Сингапур, страны Латинской Америки и другие, опираются на американские стандарты.Для развития продаж в новых регионах поливинилхлориднеые мембраны LOGICROOF были испытаны по американским стандартам ASTM в независимом научно-исследовательском институте Kiwa, Нидерланды. ASTM International, American Society for Testing and Materials, это международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. Ее членами являются более 32 тысяч представителей от производителей, пользователей, непосредственных потребителей, правительств и академий более 100 стран мира.В ходе испытаний по стандартам ASTM мембраны LOGICROOF оценивались по всем основным характеристикам, важным для кровельных покрытий. Изучались толщина материала, удлинение, прочность при растяжении, прочность сварных швов, изменение линейных размеров, водопоглощение. По всем показателям мембрана LOGICROOF продемонстрировала прекрасные результаты и соответствие американским стандартам качества.Сегодня продукция компании ТЕХНОНИКОЛЬ поставляется в 95 стран мира. Качество материалов компании уже оценили на 5 континентах в самых разных климатических условиях. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экспорта, в том числе экспорта современных полимерных мембран, отмечает операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. Мембраны LOGICROOF отвечают самым строгим стандартам, принятым как в России, так и в ЕС. Теперь высокое качество мембран подтверждено и стандартами ASTM".www.tn.ru