Белорусская компания требует от Литвы 10 млн евро за отстранение от конкурса на прокладку газопровода

Источник материала: Tut.by

«Белтрубопроводстрой» хочет взыскать с Литвы 10 млн евро за отстранение от конкурса на прокладку газопровода с Польшей GIPL, что было мотивировано национальной безопасностью. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на агентство BNS.



Фото: пресс-служба компании

В представленном на заседание Кабмина Литвы в следующую среду проекте постановления Министерство энергетики предлагает уполномочить его представлять государство в вероятных спорах Литвы в зарубежных учреждениях по решению споров. «Министерство энергетики 11 сентября 2019 года получило поручение премьер-министра, которым информируется о предъявленной заявителем [„Белтрубопроводстрой“] Литовскому государству претензии в связи с вероятным нарушением прав инвестора и возмещением ущерба на сумму 10,215 млн евро, вероятно причиненным действиями государства», — говорится в документе.

Советник министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что «Литве предъявлена претензия на сумму 10 млн евро по поводу вероятного нарушения прав инвестора и возмещения ущерба. После получения полномочий будет произведена правовая оценка претензии».

По данным BNS, у сторон спора еще есть возможность договориться мирно.

Напомним, с белорусской компанией «Белтрубопроводстрой», предложившей на тендере, который длился год, лучшие условия, отказались подписывать контракт из-за вердикта литовских спецслужб. По информации участников рынка, якобы белорусская компания может навредить интересам Литвы, искусственно замедлив темп выполнения работ, сорвав сроки реализации проекта, а также завладев секретной информацией в процессе выполнения работ. При этом предложение консорциума с белорусской компанией стало лучшим и по баллам, и по стоимости (по информации участников рынка, около 75 млн евро — на 3 млн евро меньше, чем у ближайших конкурентов).

В итоге в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Беларуси, которому был заявлен протест.

Предприятие «Белтрубопроводстрой» создано еще в 1965 году, компания отвечала за строительство стратегических объектов газотранспортной системы на территориях Белорусской, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, а также Калининградской области. Силами «Белтрубопроводстроя» создано 60% газотранспортной инфраструктуры этого региона. К примеру, компания строила магистральный газопровод к Вильнюсу.