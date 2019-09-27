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В Беларуси с 1 октября дорожает сахар
28.09.2019 11:32 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Предельная минимальная розничная цена на сахар в Беларуси с 1 октября составит 1,5 рубля.
Такие изменения предусмотрены в
Подорожание коснется белого кристаллического сахара.
Документом МАРТ устанавливает предельные минимальные цены на белый кристаллический сахар как ввозимый, так и произведенный в Беларуси. В розницу он будет стоить 1,5 рубля с НДС, отпускная цена франко-отправления (без НДС) - 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - 1,22 рубля.
«Формирование цены производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных цен, с пересчетом цен пропорционально количеству, расфасованному в упаковочную единицу», - сообщается в постановлении ведомства.
Действие документа не распространяется при установлении цен на сахар белый кристаллический в мелкой расфасовке 20 граммов и менее.
Постановление вступает в силу 1 октября и действует в течение 90 дней.
Напомним, в январе минувшего года стоимость сахара
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Предельная минимальная розничная цена на сахар в Беларуси с 1 октября составит 1,5 рубля.
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