В Беларуси с 1 октября дорожает сахар

Предельная минимальная розничная цена на сахар в Беларуси с 1 октября составит 1,5 рубля.

Такие изменения предусмотрены в постановлении МАРТ № 78 от 25 сентября 2019 года, опубликованном на Национальном правовом портале.

Подорожание коснется белого кристаллического сахара.

Документом МАРТ устанавливает предельные минимальные цены на белый кристаллический сахар как ввозимый, так и произведенный в Беларуси. В розницу он будет стоить 1,5 рубля с НДС, отпускная цена франко-отправления (без НДС) - 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - 1,22 рубля.

«Формирование цены производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных цен, с пересчетом цен пропорционально количеству, расфасованному в упаковочную единицу», - сообщается в постановлении ведомства.

Действие документа не распространяется при установлении цен на сахар белый кристаллический в мелкой расфасовке 20 граммов и менее.

Постановление вступает в силу 1 октября и действует в течение 90 дней.