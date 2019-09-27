Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 сентября 2019 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и обновил максимум с начала года, который теперь составляет 1367 $/м2. До этого момента цены стояли на месте на протяжении двух недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1307 $/м2. Рост цен на первичном рынке жилья составил за последний год 4,9%.

Загородная недвижимость

Судя по динамике цен, хуже всего дела обстоят в сегменте дач, которые за последний год подешевели в среднем на 10%. Количество выставленных на продажу объектов на рынке загородной недвижимости за месяц сократилось на 2,3%. Этот процесс мы наблюдаем уже третий месяц кряду, но пока уменьшение предложения нельзя назвать существенным. Осенью отток объектов значительно возрастет, так как многие продавцы не верят в возможность продать загородную недвижимость в холодное время года и попросту снимают объявления.

Экономика

В международном торговом центре Дубая 25 сентября открылась международная выставка Cityscape Global-2019 — один из крупнейших в мире форумов в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Впервые на этой выставке широко представлена Беларусь как страна с развивающейся экономикой, привлекательная для международных инвестиций и активного туризма. В частности, на выставке презентован проект Dana Holdings, комплекс «Минск Мир», в составе которого будет возведен Международный финансовый центр Minsk World.

"Первичка"

Как изменилась активность покупателей на рынке новостроек? Увеличилось ли количество сделок после уменьшения кредитных ставок в банках? Выросли ли цены за квадратный метр по сравнению с 2018 годом и чего ожидать на рынке новостроек к концу 2019-го? Эксперты рассказали нам, чего ждать от рынка новостроек в ближайшее время.

Архитектура

Белорусских архитекторов впервые наградят международной премией имени Лазаря Хидекеля. Ее выдают за инновационные и экологические решения в архитектуре.

Строительство