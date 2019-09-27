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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 сентября 2019 года)
28.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Загородная недвижимость
Судя по динамике цен, хуже всего дела обстоят в сегменте дач, которые за последний год
Экономика
В международном торговом центре Дубая 25 сентября открылась международная выставка Cityscape Global-2019 — один из крупнейших в мире форумов в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Впервые на этой выставке широко представлена Беларусь как страна с развивающейся экономикой, привлекательная для международных инвестиций и активного туризма. В частности, на выставке
"Первичка"
Как изменилась активность покупателей на рынке новостроек? Увеличилось ли количество сделок после уменьшения кредитных ставок в банках? Выросли ли цены за квадратный метр по сравнению с 2018 годом и чего ожидать на рынке новостроек к концу 2019-го? Эксперты
Архитектура
Белорусских архитекторов
Строительство
По информации Национального статистического комитета, за период с января по август 2019 года в Беларуси
Одна из самых крупных современных строек - ЖК «Минск Мир». Мы
В «Новоселье» под Минском
Тем временем, прокуратура снова
Земля
На площадке «БУТБ-Имущество» на торги
Зарубежная недвижимость
Инвестиции в недвижимость — один из инструментов вложения денег, который помогает людям приумножать капитал. Но доходы от инвестиций в разных странах неодинаковые и зависят от различных факторов. Для того чтобы вложения приносили максимальный доход, надо хорошо знать не только реалии и перспективы рынков, но и многие другие тонкости инвестиционного процесса. Мы узнали,
В Нью-Йорке
Регионы
Не так давно Молодежный жилой комплекс «Солнечный» в Гомеле отметил 30 лет присвоения почтового адреса. Это единственный сохранившийся МЖК в Гомеле, да и по Беларуси их остались единицы. Мы побывали в уникальном жилом комплексе и поговорили с председателем общественного объединения МЖК «Солнечный» Владимиром Макаровым.
В гродненских общежитиях
Дворец Горватов в Наровле
Дачи и частные дома
В Минске
Коммерческая недвижимость
Возле Уручья в Минске
Мингорисполком предлагает арендовать помещения в Минске на безвозмездной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под обязательное создание рабочих мест. В списке
Риэлтерский бизнес
Министерство юстиции
Жилье и инфраструктура
Купить однокомнатную квартиру в Минске или еще немного доплатить и осилить «двушку»? Мы сделали для вас
На этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» читатели Realt.by интересуются получением субсидии, если есть возможность купить квартиру на вторичном рынке. Также обсуждались нюансы продажи незаконсервированного строения и вопросы предоставления социального жилья. Конечно, спрашивали и о правилах постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все —
ЖКХ
В Минске наконец
На минской ТЭЦ-4 планируют установить мусоросжигательный котел. Этот вопрос сейчас разрабатывается в Министерстве энергетики. Но дело спорное. Эксперты
Офтоп
В Минске
Еще один белорусский ВУЗ
В Минске
Редакция Realt.by
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Откровения жильцов современных домов о том, как там живется и почему не все соседи одинаково хорошие. А также ситуация на первичном рынке глазами экспертов. Все...
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