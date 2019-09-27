ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 сентября 2019 года)

28.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,2% и обновил максимум с начала года, который теперь составляет 1367 $/м2. До этого момента цены стояли на месте на протяжении двух недель. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1307 $/м2. Рост цен на первичном рынке жилья составил за последний год 4,9%.

Загородная недвижимость

Судя по динамике цен, хуже всего дела обстоят в сегменте дач, которые за последний год подешевели в среднем на 10%. Количество выставленных на продажу объектов на рынке загородной недвижимости за месяц сократилось на 2,3%. Этот процесс мы наблюдаем уже третий месяц кряду, но пока уменьшение предложения нельзя назвать существенным. Осенью отток объектов значительно возрастет, так как многие продавцы не верят в возможность продать загородную недвижимость в холодное время года и попросту снимают объявления.

Экономика

В международном торговом центре Дубая 25 сентября открылась международная выставка Cityscape Global-2019 — один из крупнейших в мире форумов в сфере архитектуры, строительства и инвестиций. Впервые на этой выставке широко представлена Беларусь как страна с развивающейся экономикой, привлекательная для международных инвестиций и активного туризма. В частности, на выставке презентован проект Dana Holdings, комплекс «Минск Мир», в составе которого будет возведен Международный финансовый центр Minsk World.

"Первичка"

Как изменилась активность покупателей на рынке новостроек? Увеличилось ли количество сделок после уменьшения кредитных ставок в банках? Выросли ли цены за квадратный метр по сравнению с 2018 годом и чего ожидать на рынке новостроек к концу 2019-го? Эксперты рассказали нам, чего ждать от рынка новостроек в ближайшее время.

Архитектура

Белорусских архитекторов впервые наградят международной премией имени Лазаря Хидекеля. Ее выдают за инновационные и экологические решения в архитектуре.

Строительство

По информации Национального статистического комитета, за период с января по август 2019 года в Беларуси построено 22,8 тыс. новых квартир. При этом 37% введенного в эксплуатацию жилья было построено для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 сентября 2019 года)

Одна из самых крупных современных строек - ЖК «Минск Мир». Мы узнали, как живут люди в первом почти достроенном квартале. Оказалось, что не все жильцы готовы следить за общим имуществом. Еще один проект "Дана Холдингз" «Маяка Минска» тоже развивается. Рядом с комплексом строят детский сад.

В «Новоселье» под Минском стартовали продажи квартир в пятиэтажке без лифта. А в самой столице продолжается строительство рядом с заказником «Лебяжий». А статус самого заказника изменили.

Тем временем, прокуратура снова напомнила минским властям о незаконном строительстве многоэтажки в центре столицы.

Земля

На площадке «БУТБ-Имущество» на торги выставлены 3 участка в Марьиной Горке. Самый дешевый можно купить за 12.030 руб.

Зарубежная недвижимость

Инвестиции в недвижимость — один из инструментов вложения денег, который помогает людям приумножать капитал. Но доходы от инвестиций в разных странах неодинаковые и зависят от различных факторов. Для того чтобы вложения приносили максимальный доход, надо хорошо знать не только реалии и перспективы рынков, но и многие другие тонкости инвестиционного процесса. Мы узнали, как можно купить недвижимость в разных странах.

В Нью-Йорке построили самое высокое здание в мире. Его высота достигла отметки в 472 метра.

Регионы

Не так давно Молодежный жилой комплекс «Солнечный» в Гомеле отметил 30 лет присвоения почтового адреса. Это единственный сохранившийся МЖК в Гомеле, да и по Беларуси их остались единицы. Мы побывали в уникальном жилом комплексе и поговорили с председателем общественного объединения МЖК «Солнечный» Владимиром Макаровым. Читайте в репортаже, как много могут сделать люди, если им не все равно.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (23-29 сентября 2019 года)

В гродненских общежитиях обнаружились «мертвые души». Среди них были льготники.

Дворец Горватов в Наровле вновь выставлен на продажу. По сравнению с прошлым аукционом его стоимость не изменилась — за здание местный райисполком все также хочет выручить 50 тысяч рублей.

Дачи и частные дома

В Минске задержали предпринимателя, который обещал людям построить новенькие дома из сруба, но, получив предоплату, исчезал. Общая сумма ущерба — порядка 30 тысяч рублей.

Коммерческая недвижимость

Возле Уручья в Минске появится еще один большой торгово-развлекательный центр, а на проспекте Победителей - новое здание комплекса для Национальной академии тенниса. Постройка разместится вдоль проспекта и займет свободную нишу между главным корпусом «Атланта» и ТЦ «Корона — Замок».

Мингорисполком предлагает арендовать помещения в Минске на безвозмездной основе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под обязательное создание рабочих мест. В списке представлены 65 объектов в самых разных частях города.

Риэлтерский бизнес

Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии, выданной ЧРУП «Агентство недвижимости „Виктория“», за то, что эта организация оказывала риэлтерские услуги без письменного договора.

Жилье и инфраструктура

Купить однокомнатную квартиру в Минске или еще немного доплатить и осилить «двушку»? Мы сделали для вас подборку двухкомнатных квартир, при покупке которых доплачивать не придется.

На этот раз в рубрике «Вопрос-ответ» читатели Realt.by интересуются получением субсидии, если есть возможность купить квартиру на вторичном рынке. Также обсуждались нюансы продажи незаконсервированного строения и вопросы предоставления социального жилья. Конечно, спрашивали и о правилах постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Все — в нашей подборке.

ЖКХ

В Минске наконец включили отопление. А вот с уборкой подъездов все печально. Обещанные пылесосы не используют, утверждают жильцы.

На минской ТЭЦ-4 планируют установить мусоросжигательный котел. Этот вопрос сейчас разрабатывается в Министерстве энергетики. Но дело спорное. Эксперты негодуют.

Офтоп

В Минске прошла очередная выставка «БУДПРАГРЭС-2019».

Еще один белорусский ВУЗ будет готовить специалистов по недвижимости. Это Брестский государственный технический университет. В 2020/2021 учебном году он возобновит набор на специальность «Экспертиза и управление недвижимостью».

В Минске появились мошенники, которые представляются сотрудниками, контролирующими исправность газового оборудования, и навязывают покупку датчика загазованности и задымления, сообщает УП «Мингаз».

Редакция Realt.by

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Откровения жильцов современных домов о том, как там живется и почему не все соседи одинаково хорошие. А также ситуация на первичном рынке глазами экспертов. Все...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусская компания требует от Литвы 10 млн евро за отстранение от конкурса на прокладку газопровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки из натуральной кожи распродажа вот тут
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика