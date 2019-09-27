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«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
28.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в Минске в ТРЦ Galleria Minsk открылся первый магазин крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой – H&M. Компания пообещала сертификаты и прочие подарки всем, кто придет на открытие магазина. Из-за чего первые посетители заняли очередь за 23 часа до открытия точки. А перед перерезанием ленточки очередь уже насчитывала около тысячи человек. Показываем, как это было.
О том, что в Минске в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk откроется первый магазин шведской компании H&M, говорили уже давно. Открытию предшествовала большая пиар-кампания с различными новыми для Беларуси кейсами. Чего стоит одна
Компания пообещала первым трем посетителям магазина сертификаты на 300, 250 и 200 рублей, за которые можно закупиться в магазине. Из-за чего первый в очереди парень появился примерно за сутки до официального открытия, по
К сожалению, поговорить с первой тройкой посетителей нас не пропустили охранники. Кстати, их было очень много. По нашим подсчетам – один охранник на 15-20 человек очереди. Но вот докричаться до мужчины с ребенком из первой десятки посетителей удалось.
- Мой сын любит эту фирму. Пришли мы примерно в начале 10-го (за три часа до открытия, - прим.ред). Людей было мало. Потом очередь начала расти на глазах, - рассказывает мужчина. – Деньги с собой взяли, на один сертификат не рассчитываем. Да и что здесь можно купить за 30 рублей? Одну футболку?
Еще один парень, который представился Андрюхой, вошел в первую десятку очереди.
- Сегодня делать нечего, вот я и пришел. Я не занимал очередь с вчерашнего дня, как некоторые тут. Пришел примерно в 10.30 утра. Деньги с собой взял, но тратить особо не собираюсь. Как пойдет. Может только сертификат обналичу, - признается парень.
Чтобы очередь в магазин не заскучала, компания установила на входе импровизированную сцену, где невпопад танцевали ребята в белых футболках. Примерно за час до открытия людей начала развлекать певица, пытавшаяся покорить «Евровидение», — Zena. Периодически ведущий брал слово и обращался ко всем людям в очереди:
- Уважаемые, мы сейчас снимаем ролик про открытие магазина. Так что если к вам подходит оператор, то вы улыбайтесь, машите руками, делайте вид, что счастливы. Иначе зачем мы здесь собрались?
Поговорить с руководством H&M и людьми, которые представляют эту компанию в Минске, нам не удалось. Как и попасть внутрь магазина. Охранники предложили обратиться в пиар-агентство, чтобы они нам позже сбросили фото. Но представители рекламщиков шли охотнее на диалог, чем секьюрити.
- Магазин расположен на двух этажах. На первом находится женская секция, на втором мужской отдел и детский. Общая площадь магазина порядка 1900 квадратных метров. Это первый магазин этого бренда, дата открытия второго уже известна – это 31 октября. Будет он располагаться в новом ТРЦ Palazzo, – рассказал представитель пиар-агентства, представляющего интересы H&M в Минске. – По поводу открытия остальных магазинов и их количества ничего сказать пока не могу. Но чтобы вы понимали и для затравки – в Краснодаре, где живет всего 800 тыс. человек, работает четыре магазина.
Уговоры пропустить журналистов внутрь магазина успехами не увенчались. Тем временем руководство компании перерезало ленту, и людей начали порционно пускать внутрь, чтобы не создавать толпу. Многие из конца очереди (особенно кто оказался в хвосте на улице), не выдержали и ушли гулять по Galleria с подарками, которые получили за ожидание от H&M.
Фото: Павел Садовский
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«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
Сегодня в Минске в ТРЦ Galleria Minsk открылся первый магазин крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой – H&M. Компания пообещала сертификаты и прочие...
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