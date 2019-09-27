ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

28.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Сегодня в Минске в ТРЦ Galleria Minsk открылся первый магазин крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой – H&M. Компания пообещала сертификаты и прочие подарки всем, кто придет на открытие магазина. Из-за чего первые посетители заняли очередь за 23 часа до открытия точки. А перед перерезанием ленточки очередь уже насчитывала около тысячи человек. Показываем, как это было.

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

О том, что в Минске в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk откроется первый магазин шведской компании H&M, говорили уже давно. Открытию предшествовала большая пиар-кампания с различными новыми для Беларуси кейсами. Чего стоит одна «закрытая VIP-вечеринка» в открытом торговом центре, где за развлечениями богемы через стекло наблюдали «не-VIP» посетители ТРЦ.

Компания пообещала первым трем посетителям магазина сертификаты на 300, 250 и 200 рублей, за которые можно закупиться в магазине. Из-за чего первый в очереди парень появился примерно за сутки до официального открытия, по словам корреспондента TUT.by. Первой тысяче человек в очереди — подарочные сертификаты на 30 белорусских рублей, небольшие подарки и сувениры. Поэтому люди шли задолго до открытия.

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

К сожалению, поговорить с первой тройкой посетителей нас не пропустили охранники. Кстати, их было очень много. По нашим подсчетам – один охранник на 15-20 человек очереди. Но вот докричаться до мужчины с ребенком из первой десятки посетителей удалось.

- Мой сын любит эту фирму. Пришли мы примерно в начале 10-го (за три часа до открытия, - прим.ред). Людей было мало. Потом очередь начала расти на глазах, - рассказывает мужчина. – Деньги с собой взяли, на один сертификат не рассчитываем. Да и что здесь можно купить за 30 рублей? Одну футболку?

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

Еще один парень, который представился Андрюхой, вошел в первую десятку очереди.

- Сегодня делать нечего, вот я и пришел. Я не занимал очередь с вчерашнего дня, как некоторые тут. Пришел примерно в 10.30 утра. Деньги с собой взял, но тратить особо не собираюсь. Как пойдет. Может только сертификат обналичу, - признается парень.

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

Чтобы очередь в магазин не заскучала, компания установила на входе импровизированную сцену, где невпопад танцевали ребята в белых футболках. Примерно за час до открытия людей начала развлекать певица, пытавшаяся покорить «Евровидение», — Zena. Периодически ведущий брал слово и обращался ко всем людям в очереди:

- Уважаемые, мы сейчас снимаем ролик про открытие магазина. Так что если к вам подходит оператор, то вы улыбайтесь, машите руками, делайте вид, что счастливы. Иначе зачем мы здесь собрались?

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

Поговорить с руководством H&M и людьми, которые представляют эту компанию в Минске, нам не удалось. Как и попасть внутрь магазина. Охранники предложили обратиться в пиар-агентство, чтобы они нам позже сбросили фото. Но представители рекламщиков шли охотнее на диалог, чем секьюрити.

- Магазин расположен на двух этажах. На первом находится женская секция, на втором мужской отдел и детский. Общая площадь магазина порядка 1900 квадратных метров. Это первый магазин этого бренда, дата открытия второго уже известна – это 31 октября. Будет он располагаться в новом ТРЦ Palazzo, – рассказал представитель пиар-агентства, представляющего интересы H&M в Минске. – По поводу открытия остальных магазинов и их количества ничего сказать пока не могу. Но чтобы вы понимали и для затравки – в Краснодаре, где живет всего 800 тыс. человек, работает четыре магазина.

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

Уговоры пропустить журналистов внутрь магазина успехами не увенчались. Тем временем руководство компании перерезало ленту, и людей начали порционно пускать внутрь, чтобы не создавать толпу. Многие из конца очереди (особенно кто оказался в хвосте на улице), не выдержали и ушли гулять по Galleria с подарками, которые получили за ожидание от H&M.

«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске в ТРЦ Galleria Minsk открылся первый магазин крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой – H&M. Компания пообещала сертификаты и прочие...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусская компания требует от Литвы 10 млн евро за отстранение от конкурса на прокладку газопровода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика