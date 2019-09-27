«Делайте вид, что счастливы! Или зачем вы здесь собрались?». В Минске с аншлагом открылся первый магазин H&M

К сожалению, поговорить с первой тройкой посетителей нас не пропустили охранники. Кстати, их было очень много. По нашим подсчетам – один охранник на 15-20 человек очереди. Но вот докричаться до мужчины с ребенком из первой десятки посетителей удалось.

- Мой сын любит эту фирму. Пришли мы примерно в начале 10-го (за три часа до открытия, - прим.ред). Людей было мало. Потом очередь начала расти на глазах, - рассказывает мужчина. – Деньги с собой взяли, на один сертификат не рассчитываем. Да и что здесь можно купить за 30 рублей? Одну футболку?