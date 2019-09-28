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Автомобильное топливо подорожало сегодня на 1 копейку

29.09.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Автомобильное топливо подорожало сегодня на 1 копейку
Как сообщили в пресс-центре концерна «Белнефтехим», за сентябрь 2019 года средняя котировка нефти по оценке составила 63 доллара США за баррель и увеличилась к августу текущего года на 6,6%. С учетом роста котировок нефти и изменения курса национальной валюты для белорусских НПЗ цена нефти выросла на 7%. В сложившихся условиях в целях поддержания финансового состояния НПЗ изменяются цены на нефтепродукты».

С 29 сентября розничные цены на АЗС увеличились на 1 копейку. Цена топлива составляет:

  • АИ-92-К5-Евро – 1,58 руб.,
  • АИ-95-К5-Евро – 1,68 руб.,
  • АИ-98-К5-Евро – 1,90 руб.,
  • ДТ – 1,68 руб.
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