ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат Анна Канопацкая поссорилась с ОГП и приостановила свое членство в партии

29.09.2019 20:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. Об этом Анна Канопацкая сообщила в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комментируя прошедший съезд «Объединенной гражданской партии», депутат отметила что на нем отсутствовали «здравый смысл и политический расчет».

— Подтверждение этому — невыдвижение меня кандидатом от партии. Более того, мне даже не дали слова для выступления, голосовав по моей кандидатуре отдельно несмотря на то, что она была одобрена минской городской организацией, — рассказала Канопацкая.

Депутат считает, что такое решение партии — «полностью в стиле отдельных представителей действующей белорусской власти».

— Сегодняшнее решение не поддерживать мое выдвижение не поймут ни в обществе, ни наши западные партнеры, ни дипломатический корпус иностранных государств, ни на заседании политической комиссии ПАСЕ, в котором я буду принимать участие во вторник. Сегодня я единственный депутат от ОГП и правоцентристской коалиции. Самый рейтинговый и узнаваемый представитель оппозиции как в Беларуси, так и за ее пределами. О случившемся расскажут все СМИ, в том числе и государственные, что нанесет непоправимый урон ОГП, — заявила Канопацкая.

По ее мнению, ОГП «на ровном месте сама создала себе проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней перед парламентской и президентской избирательными кампаниями

— В сложившейся ситуации я принимаю решение приостановить свое членство в Объединенной гражданской партии, — сообщила депутат.

Анна Канопацкая — один из двух представителей оппозиции в парламенте.

Напомним, выборы в парламент пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года: в Совет Республики — 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября. Выдвигать свои кандидатуры желающие могут до 7 октября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич, глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и экс-министр информации Лилия Ананич, глава Генштаба и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев и другие.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина разногласий - невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах
 
Новости дня
Новости экономики
 
Автомобильное топливо подорожало сегодня на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика