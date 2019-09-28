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Депутат Анна Канопацкая поссорилась с ОГП и приостановила свое членство в партии
29.09.2019 20:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. Об этом Анна Канопацкая сообщила в
Комментируя прошедший съезд «Объединенной гражданской партии», депутат отметила что на нем отсутствовали «здравый смысл и политический расчет».
— Подтверждение этому — невыдвижение меня кандидатом от партии. Более того, мне даже не дали слова для выступления, голосовав по моей кандидатуре отдельно несмотря на то, что она была одобрена минской городской организацией, — рассказала Канопацкая.
Депутат считает, что такое решение партии — «полностью в стиле отдельных представителей действующей белорусской власти».
— Сегодняшнее решение не поддерживать мое выдвижение не поймут ни в обществе, ни наши западные партнеры, ни дипломатический корпус иностранных государств, ни на заседании политической комиссии ПАСЕ, в котором я буду принимать участие во вторник. Сегодня я единственный депутат от ОГП и правоцентристской коалиции. Самый рейтинговый и узнаваемый представитель оппозиции как в Беларуси, так и за ее пределами. О случившемся расскажут все СМИ, в том числе и государственные, что нанесет непоправимый урон ОГП, — заявила Канопацкая.
По ее мнению, ОГП «на ровном месте сама создала себе проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней перед парламентской и президентской избирательными кампаниями
— В сложившейся ситуации я принимаю решение приостановить свое членство в Объединенной гражданской партии, — сообщила депутат.
Анна Канопацкая — один из двух представителей оппозиции в парламенте.
Напомним, выборы в парламент пройдут в Беларуси
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Причина разногласий - невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах
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