Депутат Анна Канопацкая поссорилась с ОГП и приостановила свое членство в партии

Источник материала: Tut.by

Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. Об этом Анна Канопацкая сообщила в Facebook .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комментируя прошедший съезд «Объединенной гражданской партии», депутат отметила что на нем отсутствовали «здравый смысл и политический расчет».

— Подтверждение этому — невыдвижение меня кандидатом от партии. Более того, мне даже не дали слова для выступления, голосовав по моей кандидатуре отдельно несмотря на то, что она была одобрена минской городской организацией, — рассказала Канопацкая.

Депутат считает, что такое решение партии — «полностью в стиле отдельных представителей действующей белорусской власти».

— Сегодняшнее решение не поддерживать мое выдвижение не поймут ни в обществе, ни наши западные партнеры, ни дипломатический корпус иностранных государств, ни на заседании политической комиссии ПАСЕ, в котором я буду принимать участие во вторник. Сегодня я единственный депутат от ОГП и правоцентристской коалиции. Самый рейтинговый и узнаваемый представитель оппозиции как в Беларуси, так и за ее пределами. О случившемся расскажут все СМИ, в том числе и государственные, что нанесет непоправимый урон ОГП, — заявила Канопацкая.

По ее мнению, ОГП «на ровном месте сама создала себе проблемы», отказавшись от сотрудничества с ней перед парламентской и президентской избирательными кампаниями

— В сложившейся ситуации я принимаю решение приостановить свое членство в Объединенной гражданской партии, — сообщила депутат.

Анна Канопацкая — один из двух представителей оппозиции в парламенте.

Напомним, выборы в парламент пройдут в Беларуси в ноябре 2019 года : в Совет Республики — 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября. Выдвигать свои кандидатуры желающие могут до 7 октября. Среди кандидатов уже есть «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич , глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько , посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и экс-министр информации Лилия Ананич , глава Генштаба и первый заместитель министра обороны Олег Белоконев и другие.