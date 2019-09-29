От Казахстана до США. Какая альтернативная нефть станет для Беларуси реальностью, а не фантастикой?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в нынешнем году неоднократно заявлял о поставках альтернативной нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцк и Мозырь. Но дальше слов пока дело не продвинулось. Неужели все так печально? Есть ли альтернатива российской нефти? Когда реально ждать поставок нероссийского сырья на НПЗ?



Фото: informburo.kz

Напомним, весь сыр-бор начался после запуска так называемого налогового маневра в нефтяной сфере в России. Подробнее об этом можно прочитать Минск настаивает на компенсации потерь от налогового маневра, в программе интеграции решения нет">здесь. Если же вкратце, то в течение ближайших 5 лет цена российской нефти для Беларуси приблизится к мировому уровню, тогда как сейчас «черное золото» обходится примерно на 20% дешевле. Минск уже год просит у Москвы компенсацию за налоговый маневр. В Кремле не видят оснований для этого и говорят, что могут вернуться к озвученной теме после запуска «углубленной интеграции». Поэтому Александр Лукашенко еще в начале 2019 года поручил найти альтернативу российской нефти. Каковы успехи на данный момент?

Казахстан

По оценкам профильных экспертов, самыми реальными в ближайшее время видятся поставки нефтяного сырья из Казахстана. Благо две страны находится в едином таможенном союзе. Но есть ряд нюансов.

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сказал журналистам, что межправительственное соглашение с Казахстаном о торговле нефтью и нефтепродуктами может быть подписано в октябре, в ходе планируемого визита Александра Лукашенко в Нур-Султан. Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов настроен менее оптимистично. По его словам, в октябре вряд ли удастся подписать, а вот до конца текущего года — реально.

При этом Сизов уточнил, что в соглашении не оговариваются объемы, оговорены только условия поставок. Магауов сказал , что Беларусь проявила интерес к поставкам нефтяного сырья из Казахстана в общем объеме порядка 3,5 млн т в год.

И вот здесь есть первый важный момент — Минск интересует не только к поставка нефти, но и к поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Стоит сказать, что на белорусские НПЗ периодически поставляется из Казахстана нефтяное сырье для дозагрузки вторичных процессов и нефтехимических производств, свидетельствуют данные Белстата. По информации TUT.BY, вот эти поставки и планируется нарастить до 1,5−2 млн тонн в год. Темные нефтепродукты можно поставлять железнодорожным транспортом.





Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по трубе, которая проходит по территории России. В свое время казахстанская нефть поставлялась через белорусский участок «Дружбы».

Но заинтересована ли Москва в таких поставках? Владимир Сизов констатировал, что «имеется техническая возможность» поставки нефти в Беларусь из Казахстана трубопроводным транспортом. «Казахстанская нефть поставляется через [российский] порт Усть-Луга. Логистически нефть доходит до границы Беларуси, а потом идет на север по трубопроводу в порт. Технически ничего не мешает пропустить ее дальше — до Мозырского НПЗ или до «Нафтана», — пояснил он. В то же время, зампред «Белнефтехима» подчеркнул, что окончательное решение вопроса о поставках нефти «по трубе» из Казахстана в Беларусь возможно только после достижения соответствующих договоренностей с российской «Транснефтью».

Казахстанская нефть, попадая в «Дружбу», по большому счету, становится российской Urals, пояснил TUT.BY источник в энергетическом секторе. «Мы платим российским нефтяникам с каждой тонны нефти помимо цены еще и премию. В год получаются сотни миллионов долларов. Зачем? Поставки из Казахстана могут быть экономически интересны, потому что там совсем другие премии на рынке», — говорит собеседник.

Стоит также напомнить, что в свое время Беларусь «прославилась» схемами с «растворителями» и реэкспортом российских нефтепродуктов. И этот момент вызывает у Казахстана также вопросы.

— Остались два вопроса. Один из них касается обязательств белорусской стороны по тому, что не будет реэкспорта. Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления, — сказал Магауов. Но как раз именно «растворительная» схема может обеспечить хороший доход бизнесменам Беларуси и Казахстана, считают эксперты.

США

В августе довольно неожиданно на белорусском нефтяном горизонте замаячила Амерка. Белорусская нефтяная компания (БНК) наняла за 60 тысяч долларов американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить разрешение на закупку американской сырой нефти. Барьером является санкционная политика США.

Дело в том, что Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компании Беларуси после президентских выборов 2006 года. В октябре 2015 года санкции были приостановлены. Но действуют ряд ограничений. 25 октября истекает очередной срок о приостановке санкций.



Фото: ubr.ua

Несколько месяцев назад американская нефть хлынула на европейский рынок после сообщений о загрязненной российской нефти. По последним данным, летом Европа импортировала около 2,5 млн тонн американской нефти в месяц. Причем ее покупателями стали даже надежные и давние российские клиенты Хорватия и Греция, а также соседи Беларуси — Польша и Украина.

Заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб, комментируя интерес к американской нефти, сказал, что компания увидела «нового партнера, который фокусируется на Европе». Что касается сроков поставок, то «процесс небыстрый». «Мы только в самом начале пути», — сказал Гриб. В плане логистики, скорее всего, это будет страны Балтии, потому что Польша далековато, отметил эксперт.

Польша

Однако в последнее время Александр Лукашенко активно преподносит порты Польши как один из наиболее предпочтительных вариантов поставок нефти в Беларусь. На встрече с украинскими журналистами он сказал , что самым выгодным является маршрут поставок из порта Гданьска.





— Перемычку [в нефтепроводе «Дружба"] сделаем, на два завода [в Мозырь и Новополоцк] будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу] к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы, — сказал Лукашенко.

Техническая возможность прокачки нефти из Польши в Беларусь существует, констатирует главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

— Технически это неcложно. Мы недавно качали реверсом [грязную российскую] нефть из Польши. Сейчас вопрос к польской стороне. Я недавно был на празднике PERN (оператор польского участка «Дружбы». — Прим.TUT.BY). Они сказали, что стоит задача в 2020 году дать нефть в Адамово (пункт закачки нефти на польско-белорусской границе. — Прим. TUT.BY), — сказал Вериго.

По его словам, «Дружба» сейчас загружена на 70% российской нефтью. Поэтому потенциальная возможность в плане поставок нефти из Польши — 12 миллионов тонн без ущерба для России, сказал представитель белорусской трубопроводной компании.

Вместе с тем главный инженер считает, что «Беларусь будет покупать альтернативную нефть, когда экономика сложится». Пока она не складывается. Эксперт пояснил, что российская нефть еще немного подорожает, и «тогда все возможно». Это горизонт трех лет. «Но опытные партии мы должны покупать в ближайшие год-два», — считает Вериго.

А как же Иран, Азербайджан, Венесуэла?

Эксперты подчеркивают, что Польша — это один из трех вариантов транзита нефти. Ранее Беларусь уже опробовала порт Одессы, «трубу» Одесса-Броды и порты стран Балтии. Таким образом страна приобретала нефть из Ирана , Азербайджана , Венесуэлы . «Что за нефть будет на сей раз — это вопрос переговоров по цене. Сегодня на рынке много нефти. Иди в [порт] Роттердам и покупай какую хочешь», — отмечает профильный чиновник.



Фото: Екатерина Герасимович, TUT.BY

Беларусь закупает в России все 18 млн тонн нефти в год для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке. После модернизации НПЗ в 2020 году у них увеличится глубина переработки. Когда цена для Беларуси на российскую Urals еще больше вырастет, то будет более активно прорабатываться вопрос экономической целесообразности. «Зачем платить премию российским нефтянникам за кислый и тяжелый сорт Urals, если можно будет взять с моря сладкую и легкую нефть и получить совершенно другую экономику переработки», — сказал источник в энергетических кругах Беларуси.

Один из белорусских трейдеров считает, что в ближайшее время наиболее реальным вариантом для Беларуси является Казахстан.

— Остальные варианты — пока из области фантастики. В России это тоже понимают, поэтому никак не реагируют на угрозы [из Минска], — считает собеседник. — В свое время Беларусь «наелась» дружеской венесуэльской нефти, влезла в долги. Понятно, что сейчас никто опрометчивых шагов не будет предпринимать. Москва станет реагировать, если Беларусь будет активно дрейфовать в сторону Запада. Литва, Польша, Америка вроде как на словах выразили поддержку. Да и в целом с ними отношения улучшаются. Послы возвращаются , упрощается визовый режим с ЕС… Но там [на Западе] тоже не дураки, понимают, что их могут использовать в торгах с Россией. Поэтому явно будут требовать долгосрочных контрактов. Наверняка это понимает и Лукашенко, поэтому и призывает Россию одуматься, а то, как он говорит, нефть с моря хлынет в Россию. Если Беларусь найдет реальную альтернативу российской нефти, которая может быть подкреплена какими-то соглашениями на политическом уровне, то, конечно, в отношениях с РФ наступит момент истины. Может быть как потепление, так и торговая война.