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От Казахстана до США. Какая альтернативная нефть станет для Беларуси реальностью, а не фантастикой?
30.09.2019 09:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко в нынешнем году неоднократно
Напомним, весь сыр-бор начался после запуска так называемого налогового маневра в нефтяной сфере в России. Подробнее об этом можно прочитать Минск настаивает на компенсации потерь от налогового маневра, в программе интеграции решения нет">здесь. Если же вкратце, то в течение ближайших 5 лет цена российской нефти для Беларуси приблизится к мировому уровню, тогда как сейчас «черное золото» обходится примерно на 20% дешевле. Минск уже год просит у Москвы компенсацию за налоговый маневр. В Кремле не видят оснований для этого и говорят, что могут вернуться к озвученной теме после запуска «углубленной интеграции». Поэтому Александр Лукашенко еще в начале 2019 года
Казахстан
По оценкам профильных экспертов, самыми реальными в ближайшее время видятся поставки нефтяного сырья из Казахстана. Благо две страны находится в едином таможенном союзе. Но есть ряд нюансов.
Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сказал журналистам, что межправительственное соглашение с Казахстаном о торговле нефтью и нефтепродуктами может быть подписано в октябре, в ходе планируемого визита Александра Лукашенко в Нур-Султан. Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов
При этом Сизов уточнил, что в соглашении не оговариваются объемы, оговорены только условия поставок. Магауов
И вот здесь есть первый важный момент — Минск интересует не только к поставка нефти, но и к поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Стоит сказать, что на белорусские НПЗ периодически поставляется из Казахстана нефтяное сырье для дозагрузки вторичных процессов и нефтехимических производств, свидетельствуют данные Белстата. По информации TUT.BY, вот эти поставки и планируется нарастить до 1,5−2 млн тонн в год. Темные нефтепродукты можно поставлять железнодорожным транспортом.
Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по трубе, которая проходит по территории России. В свое время казахстанская нефть поставлялась через белорусский участок «Дружбы».
Но заинтересована ли Москва в таких поставках? Владимир Сизов констатировал, что «имеется техническая возможность» поставки нефти в Беларусь из Казахстана трубопроводным транспортом. «Казахстанская нефть поставляется через [российский] порт Усть-Луга. Логистически нефть доходит до границы Беларуси, а потом идет на север по трубопроводу в порт. Технически ничего не мешает пропустить ее дальше — до Мозырского НПЗ или до «Нафтана», — пояснил он. В то же время, зампред «Белнефтехима» подчеркнул, что окончательное решение вопроса о поставках нефти «по трубе» из Казахстана в Беларусь возможно только после достижения соответствующих договоренностей с российской «Транснефтью».
Казахстанская нефть, попадая в «Дружбу», по большому счету, становится российской Urals, пояснил TUT.BY источник в энергетическом секторе. «Мы платим российским нефтяникам с каждой тонны нефти помимо цены еще и премию. В год получаются сотни миллионов долларов. Зачем? Поставки из Казахстана могут быть экономически интересны, потому что там совсем другие премии на рынке», — говорит собеседник.
Стоит также напомнить, что в свое время Беларусь «прославилась» схемами с «растворителями» и реэкспортом российских нефтепродуктов. И этот момент
— Остались два вопроса. Один из них касается обязательств белорусской стороны по тому, что не будет реэкспорта. Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить или нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления, — сказал Магауов. Но как раз именно «растворительная» схема может обеспечить хороший доход бизнесменам Беларуси и Казахстана, считают эксперты.
США
В августе довольно неожиданно на белорусском нефтяном горизонте замаячила Амерка. Белорусская нефтяная компания (БНК)
Дело в том, что Вашингтон ввел санкции в отношении ряда нефтехимических компании Беларуси после президентских выборов 2006 года. В октябре 2015 года санкции были приостановлены. Но действуют ряд ограничений. 25 октября истекает очередной срок о приостановке санкций.
Несколько месяцев назад американская нефть хлынула на европейский рынок после сообщений о загрязненной российской нефти. По последним данным, летом Европа импортировала около 2,5 млн тонн американской нефти в месяц. Причем ее покупателями стали даже надежные и давние российские клиенты Хорватия и Греция, а также соседи Беларуси — Польша и Украина.
Заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб,
Польша
Однако в последнее время Александр Лукашенко активно преподносит порты Польши как один из наиболее предпочтительных вариантов поставок нефти в Беларусь. На встрече с украинскими журналистами он
— Перемычку [в нефтепроводе «Дружба"] сделаем, на два завода [в Мозырь и Новополоцк] будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу] к нам. Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы, — сказал Лукашенко.
Техническая возможность прокачки нефти из Польши в Беларусь существует, констатирует главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.
— Технически это неcложно. Мы недавно качали реверсом [грязную российскую] нефть из Польши. Сейчас вопрос к польской стороне. Я недавно был на празднике PERN (оператор польского участка «Дружбы». — Прим.TUT.BY). Они сказали, что стоит задача в 2020 году дать нефть в Адамово (пункт закачки нефти на польско-белорусской границе. — Прим. TUT.BY), — сказал Вериго.
По его словам, «Дружба» сейчас загружена на 70% российской нефтью. Поэтому потенциальная возможность в плане поставок нефти из Польши — 12 миллионов тонн без ущерба для России, сказал представитель белорусской трубопроводной компании.
Вместе с тем главный инженер считает, что «Беларусь будет покупать альтернативную нефть, когда экономика сложится». Пока она не складывается. Эксперт пояснил, что российская нефть еще немного подорожает, и «тогда все возможно». Это горизонт трех лет. «Но опытные партии мы должны покупать в ближайшие год-два», — считает Вериго.
А как же Иран, Азербайджан, Венесуэла?
Эксперты подчеркивают, что Польша — это один из трех вариантов транзита нефти. Ранее Беларусь уже опробовала порт Одессы, «трубу» Одесса-Броды и порты стран Балтии. Таким образом страна приобретала нефть из
Беларусь закупает в России все 18 млн тонн нефти в год для последующей переработки на двух нефтеперерабатывающих заводах в Мозыре и Новополоцке. После модернизации НПЗ в 2020 году у них увеличится глубина переработки. Когда цена для Беларуси на российскую Urals еще больше вырастет, то будет более активно прорабатываться вопрос экономической целесообразности. «Зачем платить премию российским нефтянникам за кислый и тяжелый сорт Urals, если можно будет взять с моря сладкую и легкую нефть и получить совершенно другую экономику переработки», — сказал источник в энергетических кругах Беларуси.
Один из белорусских трейдеров считает, что в ближайшее время наиболее реальным вариантом для Беларуси является Казахстан.
— Остальные варианты — пока из области фантастики. В России это тоже понимают, поэтому никак не реагируют
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В текущем году Александр Лукашенко неоднократно заявлял о поставках альтернативной нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцк и Мозырь. Но дальше слов...
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