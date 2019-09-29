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На погашение внешнего госдолга за восемь месяцев потрачено 1,146 млрд долларов

30.09.2019 10:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,8 млрд рублей, или на 4%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний госдолг по состоянию на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов, снизившись с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%.

В январе-августе Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 806,5 млн долларов в эквиваленте: 521,8 млн долларов — правительства и банков России; 150,5 млн долларов — размещенные облигации; 67,1 млн долларов — МБРР; 42,2 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая; 24,9 млн долларов — ЕБРР и СИБ.

На погашение внешнего госдолга с начала года пошло 1,146 млрд долларов, в том числе: 508,3 млн долларов — правительству России; 410,9 млн долларов — банкам Китая; 176,5 млн долларов — ЕФСР; 48,4 млн долларов — МБРР; 0,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

За январь-август размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 688 млн долларов. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году из бюджета израсходовано 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года. В 2019 году эти расходы вырастут почти до 3 млрд рублей.

 

 
 
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Государственный долг Беларуси на 1 сентября 2019 года составил 43,6 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,8 млрд рублей, или на 4%. Об этом сообщает...
 
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