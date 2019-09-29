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Брестская область подпишет на Форуме регионов соглашения о сотрудничестве с Закарпатьем и Волынью

30.09.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Брестская область подпишет на Форуме регионов соглашения о сотрудничестве с Закарпатьем и Волынью
Брестская область подпишет соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Волынской и Закарпатской областями на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет с 3 по 4 октября в Житомире.

Подписание межрегиональных двусторонних соглашений запланировано в первый и второй день форума. Будет подписан и план мероприятий на 2020-2021 годы по реализации соглашения между Брестским облисполкомом и Запорожской областной государственной администрацией, которое было заключено год назад в Гомеле на I Форуме регионов Беларуси и Украины. Кроме того, планируется к подписанию соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Пинском и Тернополем.

Официальную делегацию Брестской области возглавит председатель облисполкома Анатолий Лис. В ее составе представители государственных органов управления, крупных промышленных предприятий, деловых кругов региона. В частности, перспективы делового сотрудничества с украинскими партнерами намерены обсудить руководители ЗАО «Амкодор-Пинск», барановичского ОАО «Торгмаш», ОАО «Кузлитмаш», Пинского опытно-механического завода. Пинское ОАО «Полесье» и Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение планируют подписать коммерческие контракты с украинской стороной.

За январь-июль внешнеторговый оборот субъектов хозяйствования Брестской области и Украины в целом составил $144,4 млн (темп роста к аналогичному периоду прошлого года 117,3%). В том числе экспорт вырос более чем на 19% ($63,1 млн), импорт — почти на 16% ($81,3 млн). Основными экспортными позициями брестчан являются морепродукты, газовые плиты, керамическая плитка, молочные продукты. Наблюдается значительный рост экспорта инсектицидов и гербицидов (плюс 27,9%), красок и лаков (в 4,6 раза), сливочного масла (в 3,3 раза), солода (в 3,4 раза).

В настоящее время у Брестской области заключены и действуют соглашения о сотрудничестве с Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областями.

По информации БелТА.

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