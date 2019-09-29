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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

30.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1371 $/м2. С начала года квадратный метр жилья в белорусской столице подорожал в среднем на $50.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

В начале сентября цены на первичном рынке демонстрировали небольшое снижение, но вторая половина месяца проходит под знаком роста цен. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и составила 1310 $/м2.

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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

Объем предложения сократился после трех недель непрерывного роста. Общее количество выставленных на продажу квартир снизилось на 2,2%. В зависимости от типа квартир сокращение составило от 1,8% до 2,6%. На общем фоне выбивались лишь 4-комнатные квартиры, предложение которых увеличилось на полпроцента.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 30 сентября следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

Довольно ощутимый рост цен наблюдался у 1-комнатных квартир (+0,7%), а также у квартир с четырьмя комнатами (+1%). «Трешки» закончили неделю с показателем +0,2%, у 2-комнатных квартир динамика была нулевой.

Изменение цен в районах Минска на 30 сентября выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

Лишь в Октябрьском районе по итогам недели было зафиксировано небольшое (-0,1%) снижение цен. Для Заводского и Первомайского районов неделя прошла без изменений, в остальных цены на квартиры росли. Максимальные темпы роста наблюдались в Центральном (+0,8%) и Ленинском (+0,6%) районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 23-30 сентября 2019 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 791 $/м2 (+0,1%), Витебск – 612 $/м2 (-0,4%), Гомель – 617 $/м2 (-0,3%), Гродно – 724 $/м2 (-0,2%), Могилев – 634 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 2,8% и составляет 2694 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,8% и составляет 1700 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте поднялась на 0,4% и составляет 1052 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, c 23 по 30 сентября 2019 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
 
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