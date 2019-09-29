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«Мне «двушка» обошлась в $31 тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

30.09.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Об агрогородке Новоселье мы писали уже несколько раз. В основном новости касались того, что жильцы все никак не могли дождаться ключей от своих квартир. И вот недавно стало известно, что 11 сентября УКС Минского района вручил первые ключи новоселам. Мы побывали на второй очереди приемки квартир.

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

«Переехал из Минска, Новоселье выбирал осознанно»

ЖК «Новоселье» расположен в одноименном агрогородке в 15 км от Минска. Всего в этом жилом комплексе будет построено 3 жилых дома. Основные проблемы возникли со строительством первого дома. На одном из этапов возведения дома застройщик решил поменять подрядчика. И, если начинал строить дом Солигорский ДСК, то закончил — ООО «Металлстройпрофиль». 

Первые ключи от квартир были вручены жильцам 11 сентября 2019 года. По словам одного из владельцев квартир, они ожидали, что это случится в мае 2018 года. Тем не менее, настроение у людей приподнятое, чувствуется некоторое волнение в ожидании представителей УКСа Минского района — сотрудника Технадзора. Именно он и должен вручить ключи новоселам. 

Пока ждем, замечаю, что один из жильцов уже начал делать ремонт. За время, пока он выгружает строительные материалы из багажника автомобиля, успеваю выяснить, много ли было выявлено недостатков при приемке квартиры:

— Что касается недостатков, то их немного. Основные касаются регулировки окон и балконов. Еще нужно переделать стяжку на кухне, но я решил это сделать сам, не дожидаясь застройщика, — рассказал Кирилл. — На балконе есть зазоры между панелями, но застройщик мне сказал, что такие недочеты они не устраняют — нет проекта. Так что в принципе никаких существенных недостатков не было. 

Сейчас я снимаю жилье в Минске, а квартиру в Новоселье я выбирал осознанно. Привлекала цена и удобное для меня расположение. К тому же, здесь меня устраивает инфраструктура. У меня маленькая дочь, а здесь есть и детский сад, и школа — с этим проблем нет. Да и добираться до работы удобно — на машине до ул. Притыцкого недалеко. 

Что касается цены, то здесь стоимость «квадрата» на момент строительства составляла $690. У меня общая площадь квартиры — 44,7 кв.м., так что «двушка» мне обошлась в $31 тысячу.

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

Пока мы ждем сотрудника технадзора, к нам подошли два парня поинтересоваться, не сдает ли кто-нибудь в этом доме жилье.

— Мы работаем неподалеку водителями и ездить каждый день из Минска тяжело, да и смысла нет. Так что надеемся здесь снять квартиру. Оказалось, что это настоящая проблема. 

Новоиспеченные новоселы не обнадеживают потенциальных арендаторов. Говорят, снять здесь жилье довольно трудно — потенциально подходит только один дом — напротив. Но и там арендное жилье нарасхват — неподалеку есть несколько производств, сотрудники которых также предпочитают не ездить в столицу ежедневно.

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

Технадзор: «Придется вызывать газовщиков»

Сотрудник технадзора сразу по приезду уточнил, что никаких комментариев журналистам давать не будет. Ну, что ж. Идем принимать квартиры и смотреть за волнительной передачей ключей от квартир.

Первое, что бросается в глаза, — неверно установленные розетки на кухне. Для того, чтобы включить установленный газовый котел, нужно протянуть провод от одной стены к другой. Мягко говоря, неудобно. Да и дизайнерское решение здесь вряд ли спасет ситуацию. По словам сотрудника технадзора, для того, чтобы это исправить, придется вызывать газовщиков.

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

Во время приемки действительно много вопросов возникло к регулировке окон. Также есть вопросы и по стяжке полов. В одной из квартир мы увидели лопнувшую трубу в ванной, скол на двери в кухню. Все это представитель застройщика сказал задокументировать и предоставить в акте приемки.

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

По словам новоселов, основные проблемы находятся в 25 квартире. Там серьезно заливает балкон. По словам сотрудника технадзора, эта проблема вполне решаема — вопрос будет решать производитель.

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

Какие квартиры в аг. Новоселье есть в продаже?

Всего в нашей базе представлены 5 квартир в агрогородке Новоселье. В частности, в доме напротив от новостройки продается двухкомнатная квартира за $46 тысяч. Собственник перечисляет преимущества именно этого варианта: «Возле дома детский сад с бассейном, через дорогу средняя школа, в шаговой доступности дом культуры, четыре магазина, почта, сбербанк, поликлиника, больница. Рядом лес, озеро для рыбалки и отдыха. При квартире имеется хорошо отделанный подвал. Дом оборудован видео наблюдением с просмотром онлайн». 

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

Недавно стало известно, что стартовала продажа квартир в доме по соседству. Возведением дома занимается тот же застройщик — ООО «Металлстройпрофиль». Мы уже писали, что начато строительство еще двух домов в ЖК «Новоселье». Один из них будет отдан для нуждающихся в улучшении жилищных условий, а второй — реализовываться на коммерческой основе. Для людей, которые планируют купить квартиру в новостройке на коммерческой основе, будет построен трехподъездный пятиэтажный дом с техническим подпольем без чердака. В доме представлены только одно- и двухкомнатные квартиры неповышенной комфортности. Всего будет построено 70 квартир. 

Сейчас есть в наличии 20 квартир от 1750 до 2050 рублей за «квадрат».

«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
«Мне «двушка» обошлась в тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир
 
Теги: Минск
 
 
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Об агрогородке Новоселье мы писали уже несколько раз. В основном новости касались того, что жильцы все никак не могли дождаться ключей от своих квартир. И вот...
 
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