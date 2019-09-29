«Мне «двушка» обошлась в $31 тысячу». Жильцы проблемной новостройки в Новоселье получили ключи от квартир

«Переехал из Минска , Новоселье выбирал осознанно»

ЖК «Новоселье» расположен в одноименном агрогородке в 15 км от Минска. Всего в этом жилом комплексе будет построено 3 жилых дома. Основные проблемы возникли со строительством первого дома . На одном из этапов возведения дома застройщик решил поменять подрядчика. И, если начинал строить дом Солигорский ДСК, то закончил — ООО «Металлстройпрофиль».

Первые ключи от квартир были вручены жильцам 11 сентября 2019 года. По словам одного из владельцев квартир, они ожидали, что это случится в мае 2018 года. Тем не менее, настроение у людей приподнятое, чувствуется некоторое волнение в ожидании представителей УКСа Минского района — сотрудника Технадзора. Именно он и должен вручить ключи новоселам.

Пока ждем, замечаю, что один из жильцов уже начал делать ремонт. За время, пока он выгружает строительные материалы из багажника автомобиля, успеваю выяснить, много ли было выявлено недостатков при приемке квартиры:

— Что касается недостатков, то их немного. Основные касаются регулировки окон и балконов. Еще нужно переделать стяжку на кухне, но я решил это сделать сам, не дожидаясь застройщика, — рассказал Кирилл. — На балконе есть зазоры между панелями, но застройщик мне сказал, что такие недочеты они не устраняют — нет проекта. Так что в принципе никаких существенных недостатков не было.

Сейчас я снимаю жилье в Минске, а квартиру в Новоселье я выбирал осознанно. Привлекала цена и удобное для меня расположение. К тому же, здесь меня устраивает инфраструктура. У меня маленькая дочь, а здесь есть и детский сад, и школа — с этим проблем нет. Да и добираться до работы удобно — на машине до ул. Притыцкого недалеко.

Что касается цены, то здесь стоимость «квадрата» на момент строительства составляла $690. У меня общая площадь квартиры — 44,7 кв.м., так что «двушка» мне обошлась в $31 тысячу.