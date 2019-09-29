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В Минск в пятницу прилетает глава МИД Евросоюза Федерика Могерини

30.09.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце недели в Минск прилетит представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом рассказал основатель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.


Фото: Reuters

Напомним, 7−8 октября в Минске пройдет форум «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Прейгерман рассказал, что Могерини на форуме присутствовать не сможет, но прилетит в Беларусь на пару дней раньше, чтобы участвовать в мероприятиях по тематике «Восточного партнерства», которые проводит МИД.

— График госпожи Могерини позволил ей приехать только на несколько дней до нашего форума. Поэтому на этой неделе в районе пятницы-субботы будет визит высокого уровня, который будет посвящен тематике «Восточного партнерства». Делегацию ЕС будет возглавлять Могерини. Думали совместить, но, к сожалению, график не позволил, — сказал Прейгерман.

Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35...
 
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