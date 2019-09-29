В Минск в пятницу прилетает глава МИД Евросоюза Федерика Могерини

Источник материала: Tut.by

В конце недели в Минск прилетит представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом рассказал основатель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.



Фото: Reuters

Напомним, 7−8 октября в Минске пройдет форум «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Прейгерман рассказал, что Могерини на форуме присутствовать не сможет, но прилетит в Беларусь на пару дней раньше, чтобы участвовать в мероприятиях по тематике «Восточного партнерства», которые проводит МИД.

— График госпожи Могерини позволил ей приехать только на несколько дней до нашего форума. Поэтому на этой неделе в районе пятницы-субботы будет визит высокого уровня, который будет посвящен тематике «Восточного партнерства». Делегацию ЕС будет возглавлять Могерини. Думали совместить, но, к сожалению, график не позволил, — сказал Прейгерман.

Ранее также сообщалось , что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.