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В Минск в пятницу прилетает глава МИД Евросоюза Федерика Могерини
30.09.2019 13:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце недели в Минск прилетит представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Об этом рассказал основатель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.
Напомним, 7−8 октября в Минске пройдет форум «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». Прейгерман рассказал, что Могерини на форуме присутствовать не сможет, но прилетит в Беларусь на пару дней раньше, чтобы участвовать в мероприятиях по тематике «Восточного партнерства», которые проводит МИД.
— График госпожи Могерини позволил ей приехать только на несколько дней до нашего форума. Поэтому на этой неделе в районе пятницы-субботы будет визит высокого уровня, который будет посвящен тематике «Восточного партнерства». Делегацию ЕС будет возглавлять Могерини. Думали совместить, но, к сожалению, график не позволил, — сказал Прейгерман.
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