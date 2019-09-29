Источник материала: Вороновская газета





Предсерийный образец белорусского электроминивэна планируется представить в 2020 году. Об этом сообщил журналистам начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Национальной академии наук Александр Белевич во время заседания китайско-белорусской рабочей группы по стандартизации электрического транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надеемся, что в следующем году будет задание по локализации и мы сможем показать предсерийный образец электромобиля на базе минивэна. Сейчас уже есть образец, но из белорусского там только система управления батареей. Наша задача сделать все компоненты электропривода белорусскими, чтобы он стал на 50% стоимости белорусским и можно было действительно говорить, что это белорусский электромобиль», — рассказал Александр Белевич.

Он напомнил, что первый белорусский электромобиль был на базе седана. Однако после изучения рынка был сделан вывод, что более перспективно использование электромобилей на базе минивэна в качестве служебного транспорта. «Там есть места для ночного хранения и подзарядки, машина целый день в разъездах, что обеспечивает ее экономическую окупаемость. По расчетам, если эксплуатировать машину хотя бы 8 часов в день, то через 3-4 года она выйдет на окупаемость», — пояснил начальник центра. Юрлица также используют лизинг и другие финансовые инструменты, таким образом, они смогут пополнять автопарк электромобилями на выгодных условиях.

«Поэтому делаем ставку на служебный транспорт — минивэн, для которого сейчас разрабатываем компоненты», — резюмировал Александр Белевич.

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