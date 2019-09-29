ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предсерийный образец белорусского электроминивэна планируется представить в 2020 году

30.09.2019 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Предсерийный образец белорусского электроминивэна планируется представить в 2020 году

Предсерийный образец белорусского электроминивэна планируется представить в 2020 году. Об этом сообщил журналистам начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин» Национальной академии наук Александр Белевич во время заседания китайско-белорусской рабочей группы по стандартизации электрического транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

«Надеемся, что в следующем году будет задание по локализации и мы сможем показать предсерийный образец электромобиля на базе минивэна. Сейчас уже есть образец, но из белорусского там только система управления батареей. Наша задача сделать все компоненты электропривода белорусскими, чтобы он стал на 50% стоимости белорусским и можно было действительно говорить, что это белорусский электромобиль», — рассказал Александр Белевич.

Он напомнил, что первый белорусский электромобиль был на базе седана. Однако после изучения рынка был сделан вывод, что более перспективно использование электромобилей на базе минивэна в качестве служебного транспорта. «Там есть места для ночного хранения и подзарядки, машина целый день в разъездах, что обеспечивает ее экономическую окупаемость. По расчетам, если эксплуатировать машину хотя бы 8 часов в день, то через 3-4 года она выйдет на окупаемость», — пояснил начальник центра. Юрлица также используют лизинг и другие финансовые инструменты, таким образом, они смогут пополнять автопарк электромобилями на выгодных условиях.

«Поэтому делаем ставку на служебный транспорт — минивэн, для которого сейчас разрабатываем компоненты», — резюмировал Александр Белевич.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предсерийный образец белорусского электроминивэна планируется представить в 2020 году. Об этом сообщил журналистам начальник научно-инжинирингового центра...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Минск в пятницу прилетает глава МИД Евросоюза Федерика Могерини
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика