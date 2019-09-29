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Канопацкая о претензиях ОГП: Мне говорят, что я не кричала с трибуны парламента, но время лозунгов прошло

30.09.2019 14:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Съезд партии ОГП закончился скандалом: действующий депутат Анна Канопацкая заявила, что приостанавливает свое членство в партии. Причина разногласий — невыдвижение Анны Канопацкой кандидатом в Палату представителей от партии на ближайших парламентских выборах. TUT.BY узнал, что это значит, почему депутат просто не вышла из ОГП, и как это повлияет на ее дальнейшую работу.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В уставе ОГП предусмотрено, что каждый член партии может приостановить свое членство. Как объясняет Канопацкая, для нее это значит, что она остается членом партии, продолжает разделять либерально-консервативные принципы и идеи партии, распространять их в обществе и Палате представителей, но теперь может не исполнять решения партии.

— Проблема ведь в том, что в партии глубокий системный кризис: есть руководство — пять человек в Минске, есть регионы, которые оторваны друг от друга. Но я понимаю, что партия — это не эти пять человек, а люди, которые сегодня пытаются что-то изменить в этой стране. Я член партии с 1995 года, я была на учредительном собрании, и я не вижу сегодня причин выходить из партии. Но работать сегодня с людьми, которые в партии принимают решения, с теми, кто умеет генерировать только лозунги, я тоже не считаю возможным. Совокупность всех этих обстоятельств подтолкнул меня к решению приостановить свое членство, — говорит депутат.

По мнению Анны Канопацкой, ОГП как партия, декларирующая принципы единства и демократии, сама их же и нарушает, выдвигая в депутаты представителей других движений и не выдвигая действующего депутата — члена партии.

— Почему вы тогда не выйдете из партии? У вас накопилось столько взаимных претензий друг к другу. Да и вы сами говорите, что партии уже нет, есть лишь пять человек.

— Так я и говорю, что партия — это не те пять человек, которые в Минске принимают решения, а те, кто работает и что-то пытается изменить в стране, особенно в регионах. А эти пять человек ничего не делают для того, чтобы обновить партию. От ОГП в Минске выдвигают в кандидаты в депутаты три человека. Это же ненормально. Кстати, партия меня ведь тоже не исключает меня из своего состава. То есть им нужен действующий депутат в парламенте, хоть они с ним и разорвали отношения.


Анна Канопацкая и экс-лидер ОГП Анатолий Лебедько. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Николай Козлов сказал, что за три года вашего депутатства у ОГП была возможность продвижения [важных] тем в обществе, но партия этого не получила. Какие важные темы ОГП вы не продвинули в парламенте?

— Это вы у Козлова спросите. Я не раз просила предъявить мне претензии, если они есть. Какой законопроект они мне дали и я его не продвинула? Такого нет. У оппозиции был общий законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, но я его заканчивала уже с моими помощниками из коалиции, но без ОГП — партия самоустранилась от работы над проектом два года назад. Но я до сих пор открыта для конструктивного сотрудничества, я поддерживала и реализовывала цели и задачи ОГП: никогда не говорила, что выборы в стране честные и открытые — поэтому работала над изменениями в Избирательный кодекс, выступала за свободу на мирных массовых мероприятиях, продвигала либерально-экономические идеи. Но я работала над всеми этими вопросами без поддержки ОГП.

Я открыта к диалогу, я никогда не пряталась от партии. Я просила поддержать меня при выдвижении в депутаты, но мне отказали. При этом никаких конструктивных претензий ко мне никогда не выдвигали, а всегда просто кричали: какая я плохая, как я дискредитировала партию, какой у меня был плохой помощник, и что я ни разу с трибуны [парламента] не сказала, что у нас нет выборов. Но я ведь внесла законопроект об изменениях в Избирательный кодекс — что это, если не мой голос с трибуны о том, что выборы не соответствуют стандартам ОБСЕ? Время лозунгов уже прошло, я в этом убеждена. Нужно действовать, а не кричать.

За три года в парламенте Анна Канопацкая работала более, чем над 38 законопроектами, разработанными Совмином, в которые внесла многочисленные поправки: о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, в Налоговый кодекс, о таможенном регулировании, об инвестициях, о госзакупках, о массовых мероприятиях, о СМИ, о нормативно-правовых актах. Со своими помощниками Канопацкая была автором ряда законопроектов: об изменениях в Избирательный кодекс, об охране, использовании историко-культурных символом (БЧБ и герб «Пагоня»), об изменениях в Уголовный кодекс, Кодекса «О земле».

— Где я в этой работе предала принципы демократии, либерализма? Я список законопроектов, над которыми работала, принесла на съезд партии и надеялась, что найдется кто-то адекватный, спросит, чем я занималась три года в парламенте, но увы, мне даже не дали выступить. С другой стороны, не до конца понятно, как партия сама придерживается своих принципов, когда мне от партии нельзя выдвигаться в депутаты, а активисту «Говори правду» можно или, например, когда на съезде партии во время голосования путем поднятия мандата людей фотографируют? Сейчас я продолжу собирать подписи за свое выдвижение депутатом и работать с людьми, как делала это все три года, — говорит Анна Канопацкая.

 
Теги: Минск
 
 
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Окончательно выходить из партии депутат не планирует, и уверяет, что до сих пор открыта к диалогу.
 
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