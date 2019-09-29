Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская стала «нежелательным лицом» в Беларуси и России

Источник материала: Tut.by

Россия запретила въезд в страну вице-спикеру сейма Польши Малгожате Госевской. Об этом она узнала вчера, 29 сентября, при пересечении польско-белорусской границы.



Малгожата Госевская. Скриншот видео Polskieradio.pl

Как сообщила Госевская «Польскому Радио» , въезжая на территорию Беларуси, она почувствовала, что к ней относятся не так, как раньше.

— Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее — что мне запрещен въезд в Россию. Непонятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников, — сказала Малгожата Госевская.

Эту информацию TUT.BY подтвердили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

— Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская пересекла польско-белорусскую границу в пункте пропуска «Берестовица» 29 сентября. Ей сообщили, что она является нежелательным лицом на территории Союзного государства — то есть Беларуси и России. В связи с тем, что с участием Малгожаты Госевской были запланированы официальные мероприятия в Гродненской области, по разрешению компетентных лиц для нее было сделано исключение и ее впустили в Беларусь. Однако вице-спикера сейма Польши предупредили о том, что ей запрещен въезд в Россию, — сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

В ходе своего визита в Беларусь Малгожата Госевская встретилась с представителями польской диаспоры. Пребывая в Гродно, вице-спикер возложила цветы к могилам поляков, которые в 1939 году защищали город от Советов. В свою очередь, в Волковыске Малгожата Госевская приняла участие в инаугурации нового учебного года в польской школе.