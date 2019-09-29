Бюджет может лишиться нефтяных доходов почти на 1,5 млрд рублей

Источник материала: Tut.by

В 2020 году потери бюджета из-за выпадающих нефтяных доходов могут составить почти 1,5 млрд рублей. По сведениям БелаПАН, к такому выводу пришли власти при оценке параметров бюджета на будущий год.

В частности, реализация «налогового маневра» в российской нефтяной отрасли, по подсчетам властей, может привести к потере 537,2 млн рублей доходов бюджета от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. Помимо этого, прекращение действия договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере может привести к потерям еще 950,9 млн рублей.

Напомним, Россия в 2017 году с целью компенсации высоких (по мнению белорусской стороны) цен на газ предоставила Беларуси возможность зачислять в свой бюджет таможенную пошлину от 6 млн тонн нефти (так называемая «перетаможка»). Белорусско-российские договоренности в нефтегазовой сфере истекают в этом году.

По мнению экономистов, возможные потери нефтяных доходов для Беларуси в будущем году довольно существенны.

«Нефтяные потери, если не будет никакой компенсации, некритичны, но существенны для белорусского бюджета и для валютного рынка. Снижение нефтяных доходов на 600−700 млн долларов, которое может произойти в будущем году, осложнит задачу увеличения золотовалютных резервов», — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

При этом он обратил внимание, что в 2017—2018 годах за счет увеличения нефтяных доходов удалось исполнить бюджет с большим профицитом (3% ВВП в 2017 году, 4% ВВП в 2018-м) и в бюджете накопились неиспользованные остатки.

«За счет этого источника некоторое время можно компенсировать потери, связанные с выпадением нефтяных доходов. Сейчас белорусские власти всячески стараются получить компенсацию за налоговый маневр. Если этого не случится, начнется поиск путей, как реагировать на возникшую брешь в бюджете», — предполагает Дмитрий Крук.

Беларусь и Россия уже больше года обсуждают вопрос о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере. Также в этом году истекает контракт на поставку российского газа в Беларусь. Белорусская сторона настаивает на компенсации потерь за налоговый маневр, а также на снижении цены на газ до внутрироссийского уровня. В свою очередь Россия увязала решение этих вопросов с темой углубления экономической интеграции между двумя странами.