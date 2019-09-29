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Надежные фасады Металл Профиль

30.09.2019 11:24 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

С целью точного установления долговечности изготавливаемых стальных навесных фасадов и подтверждения своих гарантийных обязательств руководство компании Металл Профиль обратилось в МИСиС. В ходе лабораторного исследования фрагменты фасада подверглись воздействию влаги, сернистого газа и соляного тумана, сообщает коммерческий директор компании Максим Лопатин. Помимо собственно фасадных стальных изделий тестирование прошли крепежные элементы, то есть заклепки, самонарезающие винты и фасадные анкеры. После тридцатисуточных испытаний изменений внешнего вида деталей как с полимерным порошковым, так и с полиэфирным покрытием не зафиксировано. Покрытия остались ровными, без признаков вспучивания и отслаивания.

Кроме того, испытания показали высокую адгезию покрытий к металлической основе. Отслаивания покрытий на точках пересечения насечек не выявлено, что соответствует наивысшему баллу по классификации ISO. После климатических испытаний адгезия практически не изменилась.

Установлено, что несущие конструкции навесных фасадных систем, изготовленные из оцинкованной стали 1 или 2 класса и окрашенные полимерным порошковым составом тощиной 45 или 60 микрон соответственно, могут эксплуатироваться в составе подконструкции навесных фасадных систем в неагрессивной и слабоагрессивной средах не менее 50 лет.

В среднеагрессивной среде не менее 35 лет. Срок службы фасадов из нержавеющих сталей, произведенных компанией Металл Профиль, в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной средах составляет не менее 50 лет.

Проведенное исследование подтверждает надежность и стойкость материалов компании Металл Профиль, их пригодность к использованию в разных климатических условиях для строительства объектов любого назначения, а том числе социально-значимых объектов и жилых домов.

www.metalinfo.ru
 
 
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С целью точного установления долговечности изготавливаемых стальных навесных фасадов и подтверждения своих гарантийных обязательств руководство компании...
 
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