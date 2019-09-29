ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CertainTeed внедряет новый сверхбыстро сохнущий герметик

30.09.2019 12:05 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

Герметик CertSeal INT, разработанный американской компанией CertainTeed и применяемый с помощью распылителя краски, обладает всеми акустическими, термическими и энергетическими качествами обычного уплотнителя. Его ярко-синий цвет четко указывает, где он был нанесен, особенно в труднодоступных местах, а его водная акриловая основа обеспечивает его быстрое высыхание. В результате работы по гипсокартону могут быть завершены в течение 24 часов. Поскольку же продукт не выделяет летучих органических соединений или каких-либо других газов, монтажники гипсокартона не нуждаются в какой-либо специальной защите или защитном оборудовании.

www.saint-gobain.com
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Герметик CertSeal INT, разработанный американской компанией CertainTeed и применяемый с помощью распылителя краски, обладает всеми акустическими, термическими и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Надежные фасады Металл Профиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • большие женские кожаные сумки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика