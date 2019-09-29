CertainTeed внедряет новый сверхбыстро сохнущий герметик

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Герметик CertSeal INT, разработанный американской компанией CertainTeed и применяемый с помощью распылителя краски, обладает всеми акустическими, термическими и энергетическими качествами обычного уплотнителя. Его ярко-синий цвет четко указывает, где он был нанесен, особенно в труднодоступных местах, а его водная акриловая основа обеспечивает его быстрое высыхание. В результате работы по гипсокартону могут быть завершены в течение 24 часов. Поскольку же продукт не выделяет летучих органических соединений или каких-либо других газов, монтажники гипсокартона не нуждаются в какой-либо специальной защите или защитном оборудовании.www.saint-gobain.com