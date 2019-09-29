В ОГП с кандидатами в депутаты заключат договора, чтобы не повторить опыта работы с Канопацкой

Источник материала: Tut.by

В Объединенной гражданской партии со всеми кандидатами в депутаты заключат договора, по которым будущий депутат обязуется продвигать в Палате законопроекты, предложенные ОГП, выполнять решения руководящих органов партии и другое. Подписанный договор в партии меняют на пакет документов для регистрации кандидатом от ОГП в окружной комиссии. Об этом на пресс-конференции рассказало руководство ОГП.



Фото: ОГП

Договор, который должны подписать все кандидаты от партии, членам ОГП показали на съезде. По нему будущие депутаты обязуются: в своих выступлениях, агитационных материалах использовать фирменный стиль, послание и слоган ОГП, устанавливать контакты со сторонниками и все их телефоны и адреса электронной почты передавать в ОГП, представлять ОГП в Палате представителей, продвигать в Палате законопроекты, предложенные ОГП, выполнять решения руководящих органов ОГП и другое. Те, кто не подпишет договор, не получит пакет документов для предоставления в окружную избирательную комиссию и не станет кандидатом от ОГП.





По словам руководства партии, такой договор — не только результат, с их точки зрения, неудачного опыта работы с Анной Канопацкой.

— Я бы не стал связывать такое решение непосредственно с Анной Канопацкой. Мы просто поискали и выяснили, что такой договор — это довольно распространенная практика в демократических странах. Когда партия хочет быть уверена, что человек пользуется партийным мандатом не чисто из прагматических соображений, а действительно поддерживает и разделяет ценности той или иной партии, — пояснил член Политсовета ОГП Лев Марголин.

— Партия имеет опыт работы с депутатом, назначенным в Палату представителей. И этот опыт говорит о том, что надо иметь четкий договор между партией и человека, которого мы выдвигаем кандидатом, — добавил и.о.председателя партии Николай Козлов.

За невыполнение пунктов договора, из партии депутата автоматически исключать не планируют, но обещают «отмежеваться» от недобросовестного депутата.

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В партии еще раз подчеркнули, что решение не выдвигать Канопацкую в кандидаты в депутаты от ОГП, приняло не руководство партии, а делегаты съезда.

— Партия ничего не приобрела от мандата депутата Канопацкой, а репутационные потери очевидны, — говорит Николай Козлов.

На вопрос, почему имея столько претензий к Канопацкой, ее до сих пор не исключили из партии, в ОГП ссылаются на демократию.

— В партии есть такая странная вещь как внутрипартийная демократия. Мы поставили вопрос о ее исключении на одном из политсоветов, но, к сожалению, большинство не поддержало это решение. Наверное, считая, что она ошибалась и еще исправится. Я не исключаю, что после этой избирательной кампании мы этот вопрос возобновим. Потому что есть вещи, которые лично я прощать не готов. Например, неоднократно в интервью Анна утверждала, что некоторые члены ОГП часть мест в списках партии продают партнерским организациям. Поэтому я думаю, что здесь речь может идти не только об исключении из партии за дискредитацию, но и можно юристов попросить изучить вопрос за привлечение ее к ответственности за дезинформацию, — считает Марголин.