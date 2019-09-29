Лукашенко в разговоре с Пашиняном затронул «недипломатичную тему»

Источник материала: Tut.by

Политика Беларуси в отношении Армении никогда не изменится. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 сентября в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: kremlin.ru

— Внимательно слежу за ситуацией в Армении с точки зрения отношения к Беларуси. Я знаю, что армяне всегда хорошо относились к ней, — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в выстраивании отношений с Арменией, тем более что у двух народов похожая история. Пока между странами складывается небольшой товарооборот (около $ 50 млн в 2018 году), но когда-то его не было вообще, заметил Лукашенко.

— Сегодня темп роста товарооборота 140% — это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш — будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами", — заявил он.

Президент заверил Никола Пашиняна, что Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее.

— Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, — сказал Лукашенко. — Мы готовы работать в интересах Армении.

Президент добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, которую не следовало бы поднимать, однако он не хочет, чтобы между руководством Беларуси и Армении были какие-то недомолвки.

— Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относиться, как к родным, как к братьям, — обратил внимание Лукашенко.

В свою очередь Никол Пашинян отметил, что очень рад способности двух стран работать вместе и обсуждать самые непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению.

— У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались, — выразил уверенность премьер-министр Армении.

Александр Лукашенко прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 1 октября в узком и расширенном составах. Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран — участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

Глава белорусского государства в своем выступлении на саммите обозначит позицию Беларуси по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.