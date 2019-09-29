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Новак: Беларусь не уведомляла Россию о желании уменьшить закупки нефти
30.09.2019 21:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минск не сообщал Москве о намерении уменьшить закупки российской нефти, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак, пишет
— Никто официально не обращался к нам с этими предложениями, — подчеркнул глава Минэнерго России, отвечая на вопрос, были ли разговоры о сокращении закупок нефти белорусской стороной.
Он отметил, что как минимум в следующем году экспорт российского «черного золота» в Беларусь будет в объемах, предусмотренных соглашением между двумя странами.
Беларусь, согласно договоренностям с Россией, может закупать в России 24 миллиона тонн нефти в год. Ввозит она 18 миллионов тон, остальные объемы может реэкспортировать.
«Альтернативная нефть»
Александр Лукашенко в нынешнем году неоднократно
Напомним, весь сыр-бор начался после запуска так называемого налогового маневра в нефтяной сфере в России. Если вкратце, то в течение ближайших 5 лет цена российской нефти для Беларуси приблизится к мировому уровню, тогда как сейчас черное золото обходится примерно на 20% дешевле. Минск уже год просит у Москвы компенсацию за налоговый маневр. В Кремле не видят оснований для этого и говорят, что могут вернуться к озвученной теме после запуска «углубленной интеграции». Поэтому Александр Лукашенко еще в начале 2019 года
По оценкам профильных экспертов,
Также рассматриваются варианты поставок нефти из США и Польши.
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Он отметил, что как минимум в следующем году экспорт российского «черного золота» в Беларусь будет в объемах, предусмотренных соглашением между двумя странами.
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