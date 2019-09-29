Новак: Беларусь не уведомляла Россию о желании уменьшить закупки нефти

Источник материала: Tut.by

Минск не сообщал Москве о намерении уменьшить закупки российской нефти, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак, пишет Sputnik .



Министр энергетики РФ Александр Новак. Фото: Reuters

— Никто официально не обращался к нам с этими предложениями, — подчеркнул глава Минэнерго России, отвечая на вопрос, были ли разговоры о сокращении закупок нефти белорусской стороной.

Он отметил, что как минимум в следующем году экспорт российского «черного золота» в Беларусь будет в объемах, предусмотренных соглашением между двумя странами.

Беларусь, согласно договоренностям с Россией, может закупать в России 24 миллиона тонн нефти в год. Ввозит она 18 миллионов тон, остальные объемы может реэкспортировать.

«Альтернативная нефть»

Александр Лукашенко в нынешнем году неоднократно заявлял о поставках альтернативной нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Новополоцк и Мозырь.

Напомним, весь сыр-бор начался после запуска так называемого налогового маневра в нефтяной сфере в России. Если вкратце, то в течение ближайших 5 лет цена российской нефти для Беларуси приблизится к мировому уровню, тогда как сейчас черное золото обходится примерно на 20% дешевле. Минск уже год просит у Москвы компенсацию за налоговый маневр. В Кремле не видят оснований для этого и говорят, что могут вернуться к озвученной теме после запуска «углубленной интеграции». Поэтому Александр Лукашенко еще в начале 2019 года поручил найти альтернативу российской нефти.

По оценкам профильных экспертов, самыми реальными в ближайшее время видятся поставки нефтяного сырья из Казахстана: Беларусь проявила интерес к поставкам нефтяного сырья из Казахстана в общем объеме порядка 3,5 млн т в год.

Также рассматриваются варианты поставок нефти из США и Польши.