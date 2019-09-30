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Макей назвал размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленным
01.10.2019 06:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что размещение российской военной базы в нашей стране не имеет политического или военного смысла. Об этом он рассказал в интервью
— С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе, — рассказал Макей.
На уточняющий вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, Макей ответил отказом: «Никогда в Беларуси не будет принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил».
— Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип, — добавил он.
Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин
В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете
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На уточняющий вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, Макей ответил отказом: «Никогда в Беларуси не будет принимать принципиальное...
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