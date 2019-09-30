ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей назвал размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленным

01.10.2019 06:33 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что размещение российской военной базы в нашей стране не имеет политического или военного смысла. Об этом он рассказал в интервью РБК.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе, — рассказал Макей.

На уточняющий вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, Макей ответил отказом: «Никогда в Беларуси не будет принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил».

— Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет — это основной принцип, — добавил он.

Напомним, в 2015 году президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Беларуси. Однако база так и не появилась. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российская авиабаза на территории страны не нужна ни Беларуси, ни России.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «КоммерсантЪ» назвал отказ Беларуси разместить российскую базу «неприятным эпизодом».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На уточняющий вопрос, не связано ли решение Минска с позицией европейских соседей, Макей ответил отказом: «Никогда в Беларуси не будет принимать принципиальное...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новак: Беларусь не уведомляла Россию о желании уменьшить закупки нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика