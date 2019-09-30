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Жировки для «тунеядцев» потяжелеют с 1 октября

01.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Жировки для «тунеядцев» потяжелеют с 1 октября
С 1 октября 2019 года плательщики жилищно-коммунальных услуг, включенные в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, будут оплачивать услуги теплоснабжения по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Услуги горячего водоснабжения с возмещением затрат оплачиваются гражданами, не занятыми в экономике, с 1 января 2019 года.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в КУМПП «Пинское районное ЖКХ», предварительно в список жителей Пинского района, обязанных оплачивать услуги теплоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат с 1 октября 2019 года, включено 74 человека.

Список граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, проживающих на территории Пинского района, определяет постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения Пинского районного исполнительного комитета.

К плательщикам жилищно-коммунальных услуг относятся собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель.

Если в помещении с плательщиком жилищно-коммунальных услуг, не занятым в экономике, проживает еще один не занятый в экономике, то в отношении обоих граждан услуги будут начисляться по полным тарифам.

В среднем на одного человека приходится 27,1 кв.м отапливаемой площади, расход тепловой энергии на данную площадь составляет 0,52 Гкал. При действующем тарифе для населения в размере 18,4831 руб./Гкал и тарифе, обеспечивающем полное возмещение экономически обоснованных затрат, в размере 88,99 руб./Гкал плата за отопление для граждан, не занятых в экономике, вырастет на 35-40 рублей.

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