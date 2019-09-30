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Жировки для «тунеядцев» потяжелеют с 1 октября
01.10.2019 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в КУМПП «Пинское районное ЖКХ», предварительно в список жителей Пинского района, обязанных оплачивать услуги теплоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат с 1 октября 2019 года, включено 74 человека.
Список граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, проживающих на территории Пинского района, определяет
К плательщикам жилищно-коммунальных услуг относятся собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, член организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель.
Если в помещении с плательщиком жилищно-коммунальных услуг, не занятым в экономике, проживает еще один не занятый в экономике, то в отношении обоих граждан услуги будут начисляться по полным тарифам.
В среднем на одного человека приходится 27,1 кв.м отапливаемой площади, расход тепловой энергии на данную площадь составляет 0,52 Гкал. При действующем тарифе для населения в размере 18,4831 руб./Гкал и тарифе, обеспечивающем полное возмещение экономически обоснованных затрат, в размере 88,99 руб./Гкал плата за отопление для граждан, не занятых в экономике, вырастет на 35-40 рублей.
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