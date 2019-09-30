Дорожный налог отвяжут от прохождения техосмотра. Что изменится в уплате госпошлины

Источник материала: Вороновская газета





Какие изменения грядут в уплате госпошлины, с помощью специалистов Минфина разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».

Почему хотят изменить принцип взимания налога?

Сейчас автовладельцы вынуждены уплачивать дорожный налог перед прохождением техосмотра. Собственники новых авто вносят госпошлину за два года вперед, а те, у кого возраст машин перевалил за 10 лет, — ежегодно. Это вызывает справедливые нарекания со стороны отдельных граждан. Например, возмущены пенсионеры и те, кто изредка эксплуатирует транспортные средства, в том числе мотоциклы и прицепы, поскольку такой порядок не учитывает интенсивность и сезонность использования дорог.

Что предлагает Минфин?

Минфин рассмотрел электронные обращения граждан, которые предлагали отменить с 1 октября 2019 г. госпошлину или установить ее ставку в размере 1 базовой величины.

Министерство готовит проекта Указа Президента «О плате за пользование автомобильными дорогами Республики Беларусь и отдельными элементами улично-дорожной сети». В нем предполагается отвязать уплату госпошлины физлицами от прохождения гостехосмотра. Она будет взиматься в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении и будет вноситься гражданами по заявительному принципу, а рассчитываться — самостоятельно. Достаточно определить, в какие месяцы будет эксплуатироваться транспортное средство.

Будут ли предусмотрены льготы?

Если гражданин не будет эксплуатировать транспортное средство (например, зимой), то эти месяцы не оплачиваются. Автолюбители, использующие транспортные средства круглогодично, могут сэкономить, оплатив госпошлину единовременно (за 12 и более месяцев подряд). В этом случае к ставкам платы будет применяться понижающий коэффициент 0,8.

Таким образом, размер месячной платы за легковой автомобиль в зависимости от разрешенной максимальной массы транспортного средства будет составлять от 0,25 до 0,91 базовой величины (от 6,3 до 23,2 рубля).

В проекте, опубликованном ранее, предполагалось к ставке платы применять понижающий коэффициент 0,5 для транспортных средств, собственники которых — ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I или II группы, но при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными средствами. Сейчас такая строка исчезла. Появится ли льгота, в Минфине пока не комментируют, ссылаясь, что изменения будут обсуждать депутаты, которые рассмотрят предложенный проект и могут откорректировать его.

Как оплачивать?

Для удобства физлиц плата будет вноситься через систему ЕРИП в круглосуточном режиме (7/24/365), а также через кассы банков и отделения почтовой связи. Ее необходимо внести до начала участия транспортного средства в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором оно участвовало в дорожном движении.

Вернут ли уже уплаченную пошлину?

Не вернут. Уплаченная госпошлина до вступления в силу указа будет засчитываться в счет платы до истечения срока действия разрешения.

Когда заработает новый порядок уплаты?

Пока указ не подписан Президентом и не рассмотрен депутатами, поэтому в нем возможны изменения. Минфин предполагает, что документ в нынешнем виде заработает не ранее 1 января 2020 г.

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