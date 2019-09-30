Лайфхак для государства: как отдать бюджетные деньги людям и не разориться

Источник материала: Tut.by

Население Беларуси имеет крайне мало возможностей хоть как-то влиять на распределение бюджетных средств. И это в корне неправильно. За счет налогов граждан формируется львиная доля бюджетных средств, и люди имеют право участвовать в принятии решений о том, как именно эти деньги тратить.

Что такое «бюджет гражданского участия»

Какие запросы поступают в местные исполкомы? Люди часто просят обустроить детскую площадку или зону для выгула собак, озеленить участок местности, занизить бордюр, благоустроить сквер. Казалось бы, хорошие и полезные инициативы, и при этом не слишком дорогие. Но тот, кто когда-либо писал обращения в государственный орган, хорошо знает, как часто в ответ говорят: «Нет финансирования». Порой выделения этого самого финансирования можно добиваться годами — и все равно не добиться. Деньги-то в бюджете есть, но уходят они на другие цели, не всегда понятные и актуальные для людей.

В 2017—2018 гг. Беларусь впервые приняла участие в обзоре открытости бюджета Open Budget Survey — масштабном исследовании под эгидой Всемирного банка, призванном оценить открытость бюджетного процесса. В числе прочего исследователи анализировали и такой аспект, как участие общественности в бюджетном процессе. Результаты неутешительные: возможностей для такого участия в Беларуси крайне мало.





По итогам исследования Минфин получил рекомендацию: разработать и внедрить институт бюджетов гражданского участия на местном уровне.

Бюджет гражданского участия — это механизм, с помощью которого граждане могут принимать решение о распределении всех или части государственных ресурсов. Проще говоря, государство выделяет некоторую часть бюджетных средств для бюджета гражданского участия, а люди сами решают, как и на что их тратить. Обычно проводится что-то вроде конкурса: люди предлагают те или иные проекты, власти проверяют их на предмет соответствия законодательству и реалиям, после чего проводится открытое голосование, в ходе которого и определяются проекты-победители, получающие финансирование. Помимо реализации очевидного права граждан на участие в бюджетном процессе, бюджеты гражданского участия способствуют развитию местного самоуправления и формированию ответственного и инициативного общества. Одним словом, вещь исключительно полезная — недаром сегодня такие инициативы реализуются во многих городах и странах.

В Беларуси такого института нет, поэтому, вероятно, многие о нем и не слышали, но на самом деле бюджеты гражданского участия далеко не диковинка и работают во многих странах постсоветского пространства, в том числе в ближайших к нам Украине и России. При этом подходы к реализации таких бюджетов в разных государствах могут значительно отличаться.

В некоторых странах есть единое законодательство, обязательное к исполнению на местах. Пример такого подхода — Польша, где одной из форм бюджета гражданского участия является солецкий фонд. Этот фонд формируется за счет средств государственного и местных бюджетов и реализуется на базе солецтв — то есть общин, состоящих из одной или нескольких деревень. Если солецтво выражает желание самостоятельно потратить часть бюджетных денег на собственные нужды — по закону отказывать нельзя. Деньги будут выделены, а местные жители (разумеется, с соблюдением определенного регламента) смогут потратить их на нужды своей деревни.

Почем инициатива от народа

Впрочем, разрабатывать единый закон для всех необязательно. Местные органы власти могут и сами инициировать создание бюджетов гражданского участия и разработать все необходимые для этого нормативно-правовые акты. Такой подход практикуется, например, в Украине. Города сами принимают решение, вводить им бюджеты участия или нет, и сами устанавливают все правила. Сегодня в этой стране уже более 150 городов внедрили такие механизмы и успешно их реализовали.

Инициатива создания бюджетов гражданского участия в некоторых случаях может исходить даже не от государственных органов. Хороший пример такого подхода — Шотландия. Там институт бюджета гражданского участия был внедрен по инициативе благотворительной организации. Правительство и местные власти поддержали инициативу, создали специальный фонд, скинулись деньгами — и вуаля! — шотландцы получили возможность активно участвовать в бюджетном процессе.

Кстати, о деньгах. Пожалуй, это один из самых щепетильных вопросов. Кто и в каких объемах должен финансировать инициативы граждан? Варианты могут быть разные, но, забегая вперед, отметим: все реально и совсем не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Как правило, деньги для бюджета гражданского участия берутся из местных бюджетов и государственного бюджета. Кроме того, дополнительное финансирование могут предоставлять любые организации, в том числе некоммерческие.

Что касается объемов финансирования, то они, как правило, относительно невелики. Например, в Польше в рамках солецкого фонда объем финансирования в 2018 году составил примерно 0,2% от общих расходов всех местных бюджетов страны. В абсолютных числах на одно солецтво пришлось в среднем 4700 долларов в эквиваленте. В рамках общественного бюджета Киева в 2018 году было потрачено 0,2% от городского бюджета — 3,5 млн долларов в эквиваленте. Как видим, речь не идет о том, чтобы чиновники отдали все бюджетные деньги гражданам. Речь идет о выделении небольшой доли, так что даже условно «бедная» Беларусь вполне может себе позволить такое удовольствие.

В нашей стране через местные бюджеты распределяется примерно половина всех бюджетных средств. В частности, в 2018 году местные бюджеты потратили в совокупности 17,9 млрд рублей. Если взять те же 0,2%, что и в Польше, получится сумма в 38,8 млн рублей. Капля в море общих бюджетных расходов и весомая сумма для реализации инициатив граждан на местах.

Сегодня одна из немногих возможностей для белорусов хоть как-то повлиять на бюджетный процесс — это коллективные электронные обращения или петиции. С помощью таких обращений люди могут донести до госорганов информацию и своих потребностях и, заручившись подписями единомышленников, показать, что проблема актуальна для большого количества людей. В Беларуси есть «Закон об обращениях граждан и юридических лиц» и, несмотря на некоторые недоработки, в целом база для полноценного функционирования петиций имеется, а население уже имеет некоторый опыт продвижения своих идей. Эти механизмы могли бы быть полезными и для внедрения бюджетов гражданского участия. Петиции, собравшие большое количество подписей (например, больше тысячи или нескольких тысяч), могли бы рассматриваться в качестве проектов, претендующих на получение финансирования в рамках бюджетов участия, и при этом проходить предварительный отбор по упрощенной процедуре. Такие подходы успешно применяются в Украине.

Институт бюджетов гражданского участия может быть реализован самыми разными способами: на базе крупных городов и маленьких деревень, с финансовой поддержкой правительства и местных органов власти, сразу по всей стране или в качестве эксперимента в одном или нескольких регионах. В мире уже наработан огромный опыт в этой сфере, и есть возможность максимально тонкой настройки механизма с учетом как лучших мировых практик, так и местных особенностей. Так или иначе, очевидно: белорусское общество остро нуждается в таком инструменте.

«Госвопрос» — цикл публикаций, в которых TUT.BY и коллеги из СИМПА постараются без воды и шор рассказывать об актуальных вопросах госуправления в нашей стране и предлагать решения, основанные на мировом опыте.