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Как уроженец Вилейки стал крупнейшим российским экспортером

01.10.2019 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бизнес Валерия Шумского с каждым годом играет все большую роль в совокупном российском экспорте. Созданная им в 2002 году нефтедобывающая компания «Юкола-нефть», оперирующая на месторождениях Саратовской и Самарской областей, по итогам 2018 года поднялась на 127-е место в рейтинге крупнейших российских экспортеров.


Фото: business-vector.info

Годом ранее «Юкола-нефть» занимала  в этом списке, ежегодно составляемом журналом «Эксперт», 134-ю строчку.

Согласно данным «Эксперта», объемы экспорта «Юколы-нефть» вне стран Евразийского экономического союза за 2018 год выросли на 26,9% и составили 137,6 млн долларов (в 2017 году – 108,4 млн долларов). Доля экспорта в выручке нефтедобытчика достигла 84,1%. Сырье поставляется в две страны-импортера.

Отметим, что на этот раз позади белорусской компании остались такие известные российские производители, как Группа «Дж. Т. И. Россия», «Трансмашхолдинг», «Концерн «Радиоэлектронные технологии», «Группа ГАЗ», «КамАЗ», «Башхим», «Рено Россия», «Филипп Моррис», «Юнилевер Русь», «Силовые машины». Лидером рейтинга (как и годом ранее) является НК «Роснефть», опережающая «Газпром».

«Юкола-нефть» добывает нефть на 9 месторождениях Саратовской и Самарской областей. В августе 2018 года она добыла трехмиллионную тонну нефти с начала операций в России. Суммарные запасы нефти, доступные к разработке, оцениваются в 6 млн тонн. В прошлом году одна из дочек группы официально подтвердила запасы природного газа на вновь открытом месторождении на границе Саратовской и Волгоградской областей.

 
 
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Бизнес Валерия Шумского с каждым годом играет все большую роль в совокупном российском экспорте. Созданная им в 2002 году нефтедобывающая компания «Юкола-нефть»,...
 
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