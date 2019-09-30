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Бывшего гендиректора Минского завода шестерен приговорили к 7,5 годам колонии за взятки

01.10.2019 11:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Минска приговорил бывшего генерального директора Минского завода Сергея Пацкевича шестерен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, пишет Радио «Свобода».


Сергей Пацкевич (слева) и Владимир Пашкевич на скамье подсудимых, 17 сентября 2019 года. Фото: Радио «Свобода»

Кроме Пацкевича, на скамье подсудимых находился также его знакомый, бывший представитель российского Череповецкого литейно-механического завода Владимир Пашкевич.

Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере. Сергей Пацкевич получил 7,5 года колонии усиленного режима без конфискации имущества, Владимир Пашкевич — 5 лет колонии усиленного режима без конфискации имущества. Во время судебных прений прокурор попросил приговорить Пацкевича восемью годами заключения, Пашкевича — пятью.

Напомним, 7 февраля 2019 года сотрудники ГУБОПиК МВД задержали гендиректора Минского завода шестерен в его служебном кабинете с поличным при получении взятки в 20 тысяч евро.

Деньги передавались за благоприятное решение вопросов по исполнению заводом своих договорных обязательств, связанных с расчетами за поставляемое технологическое оборудование.

По данным следствия, с августа 2018-го и по февраль 2019 года Сергей Пацкевич три раза получал взятки на общую сумму более 30 тысяч евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме Пацкевича, на скамье подсудимых находился также его знакомый, бывший представитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Пашкевич. Оба...
 
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