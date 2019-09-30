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Без Мясниковича и Щеткиной, но с Руммо. От Минска в Совет Республики выдвинуто 8 кандидатов
01.10.2019 12:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На совместном заседании Мингорисполкома и Мингорсовета были рассмотрены кандидатуры претендентов на выдвижение в Совет Республики Национального собрания от Минска. Из сенаторов предыдущего созыва, которые и в прошлый раз были выдвинуты от Минска, в Совете Республики будет работать лишь директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, сообщает агентство
Напомним, что в выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.
В 2016 году членами Совета Республики от Минска были избраны экс-премьер Михаил Мясникович, экс-министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. В этот раз к «столичным» сенаторам добавился Виктор Чайчиц, прошлый раз избранный в Совет Республики от Брестской области.
Всего на совместном заседании исполкома и горсовета было рассмотрено 9 претендентов на место в Совете Республики от Минска, одобрили восемь кандидатур:
— директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский;
— заместитель директора по научной работе Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Андрей Иванец;
— директор гимназии № 10 Марина Ильина,
— директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо;
— начальник главного управления Министерства финансов по Минску Татьяна Рунец;
— заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович;
— заместитель директора — руководитель Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Сергей Сивец;
— председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.
Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября.
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В выборах в Совет Республики рядовые избиратели не участвуют, сенаторов избирают местные Советы депутатов: 8 сенаторов от каждой области и 8 от Минска. Еще 8...
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