«Евроторг» повторно разместил облигации в России и дополнительно привлек 5 млрд российских рублей

Источник материала: Tut.by

Крупнейший продуктовый ритейлер Беларуси ООО «Евроторг» (владеет сетью магазинов «Евроопт») объявил об успешном размещении на российском долговом рынке дополнительного выпуска необеспеченных облигаций объемом 5 млрд российских рублей, сообщается в пресс-релизе компании.



Фото: Олег Киндар

Облигации были допущены к листингу на Московской бирже. Спрос на них более чем в два раза превысил предложение. Завершение и расчеты по сделке состоялись 30 сентября по цене 103% от номинала.

«Мы продолжаем диверсифицировать наш долговой портфель и постоянно ищем пути улучшения графика погашения, снижения процентных ставок и увеличения доли необеспеченных кредитов», — заявил генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

Он также отметил, что «после успешного дебюта на российском рынке облигаций в июле мы увидели существенный интерес российских инвесторов к „Евроторгу“, выразившийся в значимом росте стоимости облигаций на вторичном рынке».

«Как мы заявляли ранее, выход на российский рынок ценных бумаг — не разовая сделка, а только первый шаг. Сегодняшней сделкой мы подтвердили свои намерения в выстраивании долгосрочной системной работы с инвесторами в России. Надеемся, что наш успех будет хорошим примером для других качественных компаний Беларуси, которые достойно представят страну в дополнение к нашим облигациям и суверенному облигационному выпуску», — добавил Зубков.

Также сделку прокомментировали топ-менеджеры российских банков, вошедшие в число ее организаторов.

«Новое предложение „Евроторга“ в очередной раз вызвало повышенный интерес со стороны всех групп инвесторов, в том числе иностранных — в книгу поступило несколько десятков заявок институциональных инвесторов и более 200 заявок физических лиц. Второй успешный выход „Евроторга“ на российский рынок облигаций снова подтвердил доверие инвесторов к Компании и продемонстрировал высокую готовность инфраструктуры и способность российского рынка принимать размещения иностранных эмитентов на регулярной основе. Увеличением объема выпуска до 10 млрд рублей „Евроторг“ создал ликвидный ориентир для новых корпоративных заемщиков из Республики Беларусь и других стран, рассматривающих возможность привлечения долгового капитала в российских рублях», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Заместитель руководителя управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Алексей Коночкин сообщил, что в его компании «очень довольны реализованной сделкой». «Бумага встретила хороший, качественный спрос среди широкой группы инвесторов, мы видели более чем двукратную переподписку на облигации „Евроторга“. Нам удалось закрыть книгу заявок с минимальной премией к торгуемым на вторичном рынке бумагам компании. Уверены, что данная сделка послужит укреплению репутации „Евроторга“ как системного игрока на российском долговом рынке», — прокомментировал он.

Облигации были выпущены специализированной компанией ООО «Ритейл Бел Финанс». Организаторами выпуска стали BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, Ренессанс Капитал и Совкомбанк. LECAP выступала в качестве юридического консультанта. LCPIS была назначена представителем владельцев облигаций в соответствии с российским законодательством.

Это уже второе за последние 3 месяца размещение ценных бумаг «Евроторга» в России. Напомним, 9 июля ритейлер стал первой белорусской компанией за 10 лет, разместившей облигации на российском долговом рынке . Тогда также было привлечено 5 млрд рублей. Таким образом, общий объем облигаций в обращении составил 10 млрд рублей.

«Евроторг» — крупнейший продуктовый ритейлер Беларуси с 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). По состоянию на 30 июня 2019 года «Евроторг» управлял 993 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном и дрогери сегментах. В 2018 году выручка компании составила 4,5 млрд рублей в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.