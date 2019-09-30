ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Государство намерено развивать кластеры в регионах

01.10.2019 — Новости Экономики | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

«На сегодняшний день понятие кластеров для белорусского бизнеса пока остается чем-то новым и не до конца понятным. Если говорить кратко, то кластер – это абсолютно добровольное объединение предприятий, предполагающее равные права всех участников, сохраняющих свою юридическую и фактическую самостоятельность. Основная задача такого объединения – обеспечить конкурентоспособность не отдельных компаний, а всего региона, благодаря взаимодействию между бизнесом, наукой и государством – «трех китов» успешного кластера», – отметили организаторы.   

Первые шаги в развитии кластерного подхода начались еще в 2014 году, когда была утверждена «Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь». За эти пять лет примеры успешных кластеров в стране появились, однако говорить о растущей тенденции пока не приходится. 

В странах Европы и СНГ кластеры уже доказали свою эффективность и воспринимаются как одним из основных инструментов развития предпринимательства. К примеру, в Польше более 80% субъектов малого и среднего бизнеса страны входят в состав кластеров. В соседней России в реестре зарегистрированы 138 кластеров, многие из которых внесли ощутимый вклад в экономический рост всего региона. Например, благодаря формированию кластеров Калужская область за 15 лет из полностью дотационной провинции превратилась в один самых экономически развитых субъектов Российской Федерации с инфестпортфелем региона в 7,5 млрд. долларов и размером вливаемых в область инвестиций в 300 млн. долларов в год. 

Белорусское бизнес-сообщество призывают последовать примеру соседей и использовать кластерный подход для развития бизнеса, в первую очередь, в регионах страны, где особенно важно поддерживать конкурентоспособность малых и средних предприятий.

«Сейчас ведется активная работа по формированию нормативно-правовой базы для развития кластеров. Планируется создать систему и механизм господдержки кластерных проектов путем корректировки указа президента от 07.08.2012 №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов». Кроме того, будем привлекать международную техническую помощь и внешние финансовые ресурсы в сферу кластерного развития», – рассказал Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики.

На прошедшем семинаре собрались, помимо членов бизнес-сообщества, представители Белорусской сельскохозяйственной академии. Роль университетов в развитии кластеров заключается в подготовке профессиональных кадров, отвечающих запросам предприятий кластеров, а также в проведении научных исследований и разработок, которые будут способствовать инновационному развитию региона. Кроме того, именно университеты могут стать «центрами инноваций», где будут готовить стартапы и оказывать комплексную поддержку предприятий на разных стадиях производства. Именно такой потенциал видят в недавно созданном в рамках проекта «Малые города» бизнес-инкубаторе «Технопарк-Горки», который базируется на территории академии.

«Задача нашего проекта – поддержка развития малого и среднего бизнеса в регионах. В соседних странах кластерный подход стал эффективным инструментом в решении многих проблем регионального бизнеса. Мы хотим показать предпринимателям в небольших городах дополнительные возможности в развитии своего дела и повышения их конкурентоспособности на рынке среди крупных предприятий, – отметила Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города». – Созданные нашим проектом бизнес-инкубаторы могут стать необходимой площадкой для формирования местного сообщества предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве друг с другом. Начать мы решили именно в Горках, с теми, кто будет строить тот самый «бизнес будущего» – студентами и молодыми предпринимателями – резидентами бизнес-инкубатора».

Помимо проведения бесплатных обучающих мероприятий на тему кластерного подхода в развитии бизнеса, проектом «Малые города» недавно было подготовлено специальное практическое пособие о преимуществах и сложностях формирования кластеров в белорусских регионах. В ближайшее время пособие будет издано в печатном и электронном виде, а получить его сможет любой желающий совершенно бесплатно.

https://interfax.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэкономики и ПРООН «Малые города» собрало предпринимателей, руководителей центров поддержки предпринимательства и представителей научно-исследовательских...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Бывшего гендиректора Минского завода шестерен приговорили к 7,5 годам колонии за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика