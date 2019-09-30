Государство намерено развивать кластеры в регионах

Источник материала: Единство

«На сегодняшний день понятие кластеров для белорусского бизнеса пока остается чем-то новым и не до конца понятным. Если говорить кратко, то кластер – это абсолютно добровольное объединение предприятий, предполагающее равные права всех участников, сохраняющих свою юридическую и фактическую самостоятельность. Основная задача такого объединения – обеспечить конкурентоспособность не отдельных компаний, а всего региона, благодаря взаимодействию между бизнесом, наукой и государством – «трех китов» успешного кластера», – отметили организаторы.

Первые шаги в развитии кластерного подхода начались еще в 2014 году, когда была утверждена «Концепция формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь». За эти пять лет примеры успешных кластеров в стране появились, однако говорить о растущей тенденции пока не приходится.

В странах Европы и СНГ кластеры уже доказали свою эффективность и воспринимаются как одним из основных инструментов развития предпринимательства. К примеру, в Польше более 80% субъектов малого и среднего бизнеса страны входят в состав кластеров. В соседней России в реестре зарегистрированы 138 кластеров, многие из которых внесли ощутимый вклад в экономический рост всего региона. Например, благодаря формированию кластеров Калужская область за 15 лет из полностью дотационной провинции превратилась в один самых экономически развитых субъектов Российской Федерации с инфестпортфелем региона в 7,5 млрд. долларов и размером вливаемых в область инвестиций в 300 млн. долларов в год.

Белорусское бизнес-сообщество призывают последовать примеру соседей и использовать кластерный подход для развития бизнеса, в первую очередь, в регионах страны, где особенно важно поддерживать конкурентоспособность малых и средних предприятий.

«Сейчас ведется активная работа по формированию нормативно-правовой базы для развития кластеров. Планируется создать систему и механизм господдержки кластерных проектов путем корректировки указа президента от 07.08.2012 №357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов». Кроме того, будем привлекать международную техническую помощь и внешние финансовые ресурсы в сферу кластерного развития», – рассказал Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики.

На прошедшем семинаре собрались, помимо членов бизнес-сообщества, представители Белорусской сельскохозяйственной академии. Роль университетов в развитии кластеров заключается в подготовке профессиональных кадров, отвечающих запросам предприятий кластеров, а также в проведении научных исследований и разработок, которые будут способствовать инновационному развитию региона. Кроме того, именно университеты могут стать «центрами инноваций», где будут готовить стартапы и оказывать комплексную поддержку предприятий на разных стадиях производства. Именно такой потенциал видят в недавно созданном в рамках проекта «Малые города» бизнес-инкубаторе «Технопарк-Горки», который базируется на территории академии.

«Задача нашего проекта – поддержка развития малого и среднего бизнеса в регионах. В соседних странах кластерный подход стал эффективным инструментом в решении многих проблем регионального бизнеса. Мы хотим показать предпринимателям в небольших городах дополнительные возможности в развитии своего дела и повышения их конкурентоспособности на рынке среди крупных предприятий, – отметила Марина Калиновская, руководитель проекта «Малые города». – Созданные нашим проектом бизнес-инкубаторы могут стать необходимой площадкой для формирования местного сообщества предпринимателей, заинтересованных в сотрудничестве друг с другом. Начать мы решили именно в Горках, с теми, кто будет строить тот самый «бизнес будущего» – студентами и молодыми предпринимателями – резидентами бизнес-инкубатора».

Помимо проведения бесплатных обучающих мероприятий на тему кластерного подхода в развитии бизнеса, проектом «Малые города» недавно было подготовлено специальное практическое пособие о преимуществах и сложностях формирования кластеров в белорусских регионах. В ближайшее время пособие будет издано в печатном и электронном виде, а получить его сможет любой желающий совершенно бесплатно.