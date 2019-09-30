Лукашенко и Путин в унисон назвали главную проблему ЕАЭС

Источник материала: Tut.by

Для ликвидации барьеров на пространстве Евразийского экономического союза нужно «принять политическое решение», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Трансляция заседания велась на странице ЕЭК в Facebook.



Фото: пресс-служба президента России

— Сегодня мы наделили комиссию (ЕЭК — прим. ред.) полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данные прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в Союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение, — заявил Лукашенко.

Возможно, продолжил он, следует усилить компетенцию ЕЭК и Евразийского суда.

Президент Беларуси отметил, что в 2020 году страна примет председательство в Евразийском экономическом союзе, ее представитель возглавит Коллегию ЕЭК.

Лукашенко заверил, что Минск готовится к этому периоду «со всей серьезностью».

— ЕАЭС — очень молодое образование. В его развитие нужно вложить еще много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые отраслевые политики и реализовать положения договора о ЕАЭС, — заявил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил благотворное влияние интеграции на экономику стран-участниц.

— В то же время перед нашим объединением стоят и новые масштабные задачи. Особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами, причем в различных секторах рынка.

В числе приоритетов он назвал введение общесоюзного регулирования в финансовой сфере — концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС утвердили по итогам сегодняшнего заседания.