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Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года на 1,9%
01.10.2019 16:49 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Минфин сообщает об уменьшении госдолга страны на 4%, а внешнего госдолга – на 1,9%.
Об этом
На 1 сентября 2019 года государственный долг Беларуси составил 43,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 4,0%.
Внешний госдолг также снизился – на $0,3 млрд (1,9%) и равняется $16,6 млрд.
Минфин сообщает, что в январе-августа наша страна привлекла внешних госзаймов на $806,5 млн (в эквиваленте). Из них
За 8 месяцев текущего года Беларусь погасила 1145,6 млн госдолга, значительную часть которого составили средства на 508,3 млн – правительству РФ.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.
Напомним, госдолг Беларуси за первый квартал
За первые два месяца 2019 года внешний госдолг Беларуси
До 2025 года Беларусь
По планам Минфина, если Беларусь получит кредит в этом году, то он поступит в золотовалютные-резервы и будет направлен на погашение обязательств 2020, 2021 годов. Но при этом официальный Минск подготовился заменить российский кредит. В частности,
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Минфин сообщает об уменьшении госдолга страны на 4%, а внешнего госдолга – на 1,9%. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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