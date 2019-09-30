Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года на 1,9%

Минфин сообщает об уменьшении госдолга страны на 4%, а внешнего госдолга – на 1,9%.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

На 1 сентября 2019 года государственный долг Беларуси составил 43,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 4,0%.

Внешний госдолг также снизился – на $0,3 млрд (1,9%) и равняется $16,6 млрд.

Минфин сообщает, что в январе-августа наша страна привлекла внешних госзаймов на $806,5 млн (в эквиваленте). Из них

$521,8 млн предоставили российские банки и правительство РФ;

$150,5 млн составила сумма от облигаций на внешних финансовых рынках;

$67,1 млн – МБРР;

$42,2 млн – экспортно-импортный банк Китая;

$24,9 млн – ЕБРР и СИБ.

За 8 месяцев текущего года Беларусь погасила 1145,6 млн госдолга, значительную часть которого составили средства на 508,3 млн – правительству РФ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2019 года составил 8,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 0,9%.

Напомним, госдолг Беларуси за первый квартал снизился на 5% (2,3 млрд рублей) и по состоянию на 1 июля был равен 43,1 млрд.

За первые два месяца 2019 года внешний госдолг Беларуси уменьшился на 1,3%, страна привлекла внешние государственные займы на сумму $139,8 млн. В основном из России - $118,3 млн.

До 2025 года Беларусь должна погасить по госдолгу сумму, превышающую 23 млрд долларов. Министр финансов Максим Ермолович в ноябре рассказал о намерении белорусских властей снизить размер госдолга. В конце июня от отметил, что у Беларуси есть источники для погашения и обслуживания госдолга в 2019 году.