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В Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»

01.10.2019 18:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заседании контактной группы в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — отметили они.

Текст «формулы Штайнмайера» подписан в виде, согласованном контактной группой. Под документом стоят подписи представителей Украины, самопровозглашенных республик, Российской Федерации и ОБСЕ, сообщает РИА «Новости».

Как отмечают российские СМИ, подписание документа позволит уже до конца года провести саммит в «нормандском формате».

 
Теги: Минск
 
 
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Подписание документа позволит уже до конца года провести саммит в «нормандском формате».
 
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