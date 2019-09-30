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В Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»
01.10.2019 18:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На заседании контактной группы в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера». Об этом
«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — отметили они.
Текст «формулы Штайнмайера» подписан в виде, согласованном контактной группой. Под документом стоят подписи представителей Украины, самопровозглашенных республик, Российской Федерации и ОБСЕ, сообщает
Как отмечают российские СМИ, подписание документа позволит уже до конца года провести саммит в «нормандском формате».
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Подписание документа позволит уже до конца года провести саммит в «нормандском формате».
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