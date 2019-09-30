В Минске контактная группа подписала «формулу Штайнмайера»

Источник материала: Tut.by

На заседании контактной группы в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

«Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав «нормандской четверки», — отметили они.

Текст «формулы Штайнмайера» подписан в виде, согласованном контактной группой. Под документом стоят подписи представителей Украины, самопровозглашенных республик, Российской Федерации и ОБСЕ, сообщает РИА «Новости» .

Как отмечают российские СМИ, подписание документа позволит уже до конца года провести саммит в «нормандском формате».