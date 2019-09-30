Под Брагином на Днепре построят порт для выхода к Черному морю. Стоимость проекта - 64 млн долларов

Источник материала: Tut.by

В Брагинском районе на Днепре планируют построить речной порт для выхода к Черному морю, сообщил БелаПАН заместитель председателя Брагинского райисполкома Петр Романюк.

По его словам, инвестиционный договор подписан этим летом между Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси и компанией «Белпорт Нижние Жары».

Помимо порта в районе деревень Верхние и Нижние Жары на площади 280 га предполагается также строительство логистического центра и другой инфраструктуры. Стоимость проекта составляет 64 млн долларов, в том числе строительство порта обойдется в 22 млн. Работы должны быть завершены в 2025 году.

Предполагается, что до порта грузы будут доставлять контейнерами, а дальше — по реке в Украину вплоть до Черного моря. В перспективе от порта планируют построить железную дорогу до Хойников. Это может обойтись дополнительно в 100 млн долларов, сообщил Романюк.

Сейчас, по его словам, белорусская сторона согласовывает проект с украинской стороной, но из-за недавней смены руководства в этой стране процесс затянулся. Как предположил зампредседателя Брагинского райисполкома, «все должно уладиться» после II Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире 3−4 октября.

«Если все будет нормально по украинской стороне, они могут хоть сегодня начинать строительство. Это [реализация проекта] даст толчок для развития всего региона. Моментально станет развиваться вся сфера обслуживания, малый и средний бизнес и так далее. Будет создано около тысячи новых рабочих мест», — отметил Романюк.

ОАО «Белпорт Нижние Жары» зарегистрировано в апреле прошлого года. Компанию связывают с одним из владельцев сети «Гиппо» Василием Варфоломеевым. Он является генеральным директором компании «Белтопэнерго», которая в декабре прошлого года заключила меморандум с Администрацией морских портов Украины о восстановлении речного судоходства между Беларусью и Украиной.