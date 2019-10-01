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Ляшенко рассказал о цене российского газа
01.10.2019 19:08 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вопрос о стоимости газа из России для Беларуси будет решен в декабре на встрече президентов.
Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко журналистам 1 октября.
«Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году. – Ред.). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос», - сказал Ляшенко.
Отвечая на вопрос, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно.
«Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы (напомню, это 31 программа) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», - добавил он.
В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.
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Вопрос о стоимости газа из России для Беларуси будет решен в декабре на встрече президентов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко...
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