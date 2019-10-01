Ляшенко рассказал о цене российского газа

Вопрос о стоимости газа из России для Беларуси будет решен в декабре на встрече президентов.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко журналистам 1 октября.

«Рабочие группы взаимодействуют (по вопросу цены на газ в 2020 году. – Ред.). Думаю, в декабре при встрече глав государств это будет уже решенный вопрос», - сказал Ляшенко.

Отвечая на вопрос, если ли сейчас подвижки в переговорном процессе, вице-премьер ответил утвердительно.

«Вы помните нюансы, которые были оговорены главами государств, что должна быть понятная цена на следующий, 2020 год, а последующие наработанные интеграционные программы (напомню, это 31 программа) позволят увидеть дальнейшую динамику цены на газ», - добавил он.

В 2019 году цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.